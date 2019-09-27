麥肯錫跨零售 賣起內衣珠寶

2019-09-27 02:00 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



麥肯錫設立零售門市，銷售內衣、化妝品及珠寶等產品。圖為麥肯錫開設的零售空間。 網路照片 分享 facebook 知名管理顧問集團麥肯錫（Mckinsey）正在美國中西部的美國購物中心（Mall of America），設立零售門市，銷售內衣、化妝品及珠寶等產品，以測試麥肯錫與多家零售商開發的新科技效益，並確保傳統零售店在亞馬遜時代仍同樣重要。

金融時報報導這些門市的店名為「現代零售集合體」（Modern Retail Collective），面積將近5,000平方英尺，由各家零售商輪流進駐，以節省空間。初期有四家時裝及化妝品品牌加入，微軟等科技業者也將參與。

美國購物中心不向麥肯錫收租金，營收將直接交予零售商，麥肯錫則向業者收取成本費。麥肯錫並不期望能賺錢，但希望能運用蒐集到的數據，更加了解零售業的功能，同時精進提供客戶的建議品質。

前來門市購物的客戶可以試用多種設備，包括智慧型穿衣鏡，並配備軟體以協助客戶挑到合適的胸罩尺碼，客戶也可以使用加密貨幣付款。麥肯錫並把客戶的消費行為編成數據。

麥肯錫合夥人艾德西（Praveen Adhi）表示，零售業主管一直不清楚如何確定各種不同科技對營運的價值，而麥肯錫可以協助業者學習，「這對我們來說是一筆大投資，但背後的經濟思維並非損益兩平，這不是我們開店的主因」。由於科技發展迅速，業者須親手操作後才能了解。

參與的零售業者表示，希望能了解賣場人員應如何與顧客互動，以提高銷售額及利潤。