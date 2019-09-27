印尼叫車一哥推影音串流

2019-09-27 01:59 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



近年化身一站式超級應用程式（App）的印尼叫車一哥Gojek，26日推出主打原創電影與電視劇的影音串流服務，積極布局2025年規模上看1,000億美元的印尼網路經濟，並將正面槓上Netflix等串流業者。

路透報導，為了在印尼飛快成長的影音串流市場博取關注度，Gojek在26日推出「Goplay」，挑戰美國Netflix、馬來西亞iFlix，以及Grab的結盟夥伴新加坡HOOQ。

Gojek娛樂部門執行長蘇里斯（音譯）說：「印尼的手機普及率為54%，相當於1.3億至1.4億人口，蘊藏龐大商機。我們發現許多想看印尼高品質影劇的民眾，唯一選擇是上電影院。『Goplay』目的是填補這塊市場，在印尼數百萬手機用戶與電影產業間搭起橋樑。」

僅支援行動串流影音平台的Goplay每月訂閱費用為8.9萬印尼盾（6美元），低於Netflix基本方案的8.99美元。Google和新加坡淡馬錫控股公司（Temasek）去年預估，印尼網路經濟規模將在2025年觸及1,000億美元。儘管Netflix等串流平台也提供印尼影劇，但Goplay印尼電影及電視劇的豐富程度與「品質」將享有優勢。