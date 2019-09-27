菲國刺激通膨 降息1碼

2019-09-27 01:59 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



由於通膨減緩，菲律賓央行26日調降基準利率1碼至4.0%，為今年來第三度降息。同時，新加坡8月工業生產年比銳減8%，減幅為近四年最大，提高央行10月寬鬆貨幣政策市場預期。

菲國央行26日調降基準的隔夜附賣回利率1碼至4.0%，對於這是否為今年最後一次降息，官員表示，未來行動將「取決於經濟數據」。經濟學家認為，菲國央行今年降息行動可能到此打住，接下來要到明年初再繼續。

野村控股經濟學家帕拉庫利斯認為，菲國央行今年底前都不會再降息，明年通膨增溫的風險似乎支持這點，但這不代表寬鬆政策告終，在年底前不排除會調降存準率，財政政策也轉向擴張立場。

滙豐控股東南亞經濟學家艾比斯預期，菲國央行將在今年稍晚調降存準率100個基點，而且最快在明年初調降基準利率25個基點。

央行也調降今年通膨率預估0.1個百分點至2.5%；8月消費者物價年增1.7%，為近三年來最小增幅。總裁迪奧克諾說，預測顯示，通膨率到2021年底前將維持在2%至4%區間的下半部。

此外，新加坡8月工業生產比一年前下滑8%，減幅為2015年12月來最弱，經濟學家認為，新加坡金管局在10月引導星元貶值、寬鬆貨幣政策的機率已升高。