全球IPO降溫 三年來最冷

2019-09-27 01:58 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



美中貿易緊張及全球成長前景黯淡令企業裹足不前，今年來IPO市場比去年冷清許多。 歐新社 分享 facebook 美中貿易緊張及全球成長前景黯淡令企業裹足不前，今年以來全球首次公開發行股票（IPO）市場比去年冷清許多，上市家數與籌資金額皆為三年來同期最低。

金融時報報導，Dealogic的數據顯示，今年至9月25日為止，全球共有845家公司掛牌上市，為三年來同期最少，比去年同期減少25%；IPO金額總計為1,160億美元，為2016年來最少，較一年前減少23%。

另據彭博資訊，今年來全球已公告（包括仍在等待掛牌者）的IPO金額，則為1,424.6億美元，以亞洲的569.4億美元最多、北美洲的556.7億美元居次。

安永會計師事務所（EY）的歐洲、中東、印度及非洲的IPO部門負責人史坦巴克表示，IPO市場降溫是因為市場擔憂全球經濟成長趨緩，以及地緣政治劍拔弩張的不確定性，包括美中貿易緊張、英國脫歐、香港反送中條例抗爭，以及伊朗核協議問題等。

根據安永，今年IPO的歐洲企業比去年銳減40%，減幅為歷來最大；美國新上市的企業也比一年前減少23%，但大型美企的上市案，有助縮減 IPO募集資金的跌幅，僅比去年下滑1%。

今年美國受高度矚目的IPO包括叫車平台Uber及Lyft、社群媒體集團Pinterest，以及Levi Strauss。其中以Uber的IPO募資金額最高，為80億美元。

在亞太地區，IPO活動比去年減少9%，減幅比其他地區小，部分原因是上海證券交易所7月開放的科創板交易熱絡。

史坦巴克說，「在過去20多年的IPO市場中，我從未見過這麼多風險因素和不確定性。」「這些不確定性造成的波動性，就像我們在過去這個夏季所見，而波動性與IPO活動具有負相關性。」

史坦巴克認為，經濟成長趨緩使想要上市的企業卻步，但最終可能成為部份企業申請上市的推力。他說，隨著世界各國央行放鬆貨幣政策，股票看起來比債券更具吸引力，而且IPO降溫也意味許多企業蓄勢待發，可能會等市場環境變得更有利時再上市。