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美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

養狗不只增加生活成本 還可能降低不動產價值

2019-09-26 22:57經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

狗是人類最好的朋友，但這種寵物可能影響飼主所有的生活層面，包括房屋保險跟不動產價值。

華爾街日報報導，目前飼養三隻幼犬的梅絲雯就是其中一位苦主，她是科羅拉多州玄武岩市一家家族企業的執行長。自從家裡幾扇木門遭愛犬抓壞和被咬成碎片後，梅絲雯已花費1,000美元（新台幣3萬元）換上漆了粉末塗料的金屬門，還另外花費1,000美元將水平鎖門把換成喇叭鎖門把，以防止愛犬溜進客房吞咬維他命錠和用過的嬰兒紙尿布。

梅絲雯三年前花費125萬美元（新台幣3,750萬元）買下目前居住的房屋，這棟位於山上的房屋占地4,000平方英尺（371.6平方公尺）。現年50歲的梅絲雯預估，她已花費2.5萬至3萬美元在與愛犬相關的費用上，包括房屋修繕、清洗地毯及採取預防性措施等。

梅絲雯說，「養狗的成本太高了。嚴格來說，我光是過去12個月就帶些狗去動物急診及轉診中心三次了」。

飼主很清楚養狗可能大幅提高房屋修繕成本，且這項費用通常高於養狗成本，美國愛護動物協會（ ASPCA）預估，屋主每年修繕房屋的基本費用較養狗高出737美元至1,040美元。

美國保險資訊貿易集團（Insurance Information Institute）表示，標準房屋保險不會承保寵物對飼主住宅或私人財產造成的損害。

另外，住家若有養狗，出售房屋時可能大幅影響房屋價值。房屋鑑定人員菲比絲曾造訪還沒登記公開出售的房屋，發現屋中家具有咬痕，地板也有抓痕，且地毯發出惡臭。

菲比絲表示，「我必須跨越寵物狗破壞的地方，雖然這未必影響房屋價值，但這個訊息透露出屋主花多少心力維護這間房屋」。

菲比絲預估，若住宅內部嚴重損壞，房屋價值在鑑定時可能降低2%至5%，「若買家要修復屋內所有的木製家具或狗咬壞的灌木叢（園藝造景所費不貲），修復金額可能超越房屋售價」。

菲比絲建議賣家，「先把房屋清理乾淨」，若屋主沒有清理，或沒有意識到有地方需要清理，「我認為房仲須與屋主溝通」。

養狗可能影響到飼主所有的生活層面，包括房屋保險跟不動產價值。美聯社
養狗可能影響到飼主所有的生活層面，包括房屋保險跟不動產價值。美聯社
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寵物保險修復

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