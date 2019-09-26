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吹哨者：川普政府官員試圖「封鎖」通話逐字稿

2019-09-26 21:34聯合報 記者羅方妤╱即時報導

美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）
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美國總統川普施壓烏克蘭總統澤倫斯基調查美國前副總統拜登之子的「電話門」又爆出新料。英國BBC報導，吹哨者報告指出，川普政府官員試圖「鎖定」川普和澤倫斯基爭議通話的逐字稿。

川普在通話中對澤倫斯基施壓，要求他調查美國前副總統拜登之子的腐敗指控。新發布的報告顯示，通話逐字稿沒有儲存在通常用來保存這類資料的電腦系統。

川普拜登烏克蘭

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