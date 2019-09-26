蘋果出錢保衛肯亞大草原 力抗氣候變遷

2019-09-26 20:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



美國商業科技雜誌Fast Company報導，蘋果正投資肯亞凱烏魯山（Chyulu Hills）地區的復育計畫。該項目由非營利組織「保護國際」（CI），以及馬賽荒野保護信託基金（MWCT）與大生活基金會（BLF）等當地組織共同管理。蘋果的捐贈金額保密。

報告顯示，健康的大草原是捕獲、封存及處理二氧化碳的大功臣，但非永續的土地利用方式已侵蝕凱烏魯山，過度放牧導致牧人難以餵養家畜，當地動物也無法溫飽。

不同於種植樹木等典型的保育方式，「保護國際」盼透過推動輪牧等方式解決問題。儘管相關團體已落實保護當地森林等計畫，但蘋果在資金上的援助，有助於將干預理論化為行動。

蘋果公司環境、政策與社會事務副總裁傑克森說：「藉由修復凱烏魯山數十萬公頃的大草原，我們能減少空氣中的二氧化碳、保護野生動物廊道，並支持馬賽族的生計。」

肯亞是蘋果一系列策略性環境投資其中一項。蘋果在4月宣布，將與「保護國際」合作維護哥倫比亞面積2.7萬畝的紅樹林，先前也曾支援美國和中國的永續森林倡議，致力減少碳排放量。