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蘋果出錢保衛肯亞大草原 力抗氣候變遷

2019-09-26 20:18經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

美國商業科技雜誌Fast Company報導，蘋果正投資肯亞凱烏魯山（Chyulu Hills）地區的復育計畫。該項目由非營利組織「保護國際」（CI），以及馬賽荒野保護信託基金（MWCT）與大生活基金會（BLF）等當地組織共同管理。蘋果的捐贈金額保密。

報告顯示，健康的大草原是捕獲、封存及處理二氧化碳的大功臣，但非永續的土地利用方式已侵蝕凱烏魯山，過度放牧導致牧人難以餵養家畜，當地動物也無法溫飽。

不同於種植樹木等典型的保育方式，「保護國際」盼透過推動輪牧等方式解決問題。儘管相關團體已落實保護當地森林等計畫，但蘋果在資金上的援助，有助於將干預理論化為行動。

蘋果公司環境、政策與社會事務副總裁傑克森說：「藉由修復凱烏魯山數十萬公頃的大草原，我們能減少空氣中的二氧化碳、保護野生動物廊道，並支持馬賽族的生計。」

肯亞是蘋果一系列策略性環境投資其中一項。蘋果在4月宣布，將與「保護國際」合作維護哥倫比亞面積2.7萬畝的紅樹林，先前也曾支援美國和中國的永續森林倡議，致力減少碳排放量。

「保護國際」的目標是以具成本效益的方式解決草原退化問題，並把成功經驗複製到其他地方。若能成功，凱烏魯山的復育計畫有朝一日將能作為全非洲的典範，每年還能減少數十億噸碳排放。

蘋果最新的投資計畫瞄準肯亞大草原。新華社
蘋果最新的投資計畫瞄準肯亞大草原。新華社
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