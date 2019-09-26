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空軍又當冤大頭，買了會洩密的電戰莢艙？

韓施政報告「講太久」遭綠打斷 議會人員：和陳菊差不多

被3C賣場爛服務惹毛 14年後他催生這家公司營收逾3億

2019-09-26 11:18聯合新聞網 今周刊

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