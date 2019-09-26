違規自伊朗運出石油 多家中國企業遭美國制裁

2019-09-26 09:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



彭博資訊報導，美國國務卿龐培歐發出聲明，宣布制裁多家中國公司，因為他們涉及由伊朗運送石油的重大交易。龐培歐說，這些公司明知此行為違反美國的制裁規定，依然進行這種可能導致美國制裁的交易。

受到受制裁的公司包括：中和石油有限公司，崑崙船務有限公司，飛馬 88，大連中遠海運油運船員船舶管理有限公司，以及另外兩家掌控這些公司的崑崙控股有限公司和大連中遠海運油品運輸有限公司，合計6家公司。