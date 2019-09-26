親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
FIRE族提早樂退
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「誰說的」好熟悉…細數政壇健忘症 別再酸韓國瑜了！

聲明全文／普悠瑪司機尤振仲：台鐵惡意欺騙 「沒有開到140公里」

美庫存、沙烏地復產利空令油價挫跌 美元走強打壓金價

2019-09-26 07:55經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

沙烏地阿拉伯恢復全面生產的速度快於市場預期，加上庫存增加利空，致使國際油價下跌。...
沙烏地阿拉伯恢復全面生產的速度快於市場預期，加上庫存增加利空，致使國際油價下跌。 圖／Ingimage
分享
油價周三下跌，主因美國原油庫存意外增加，且沙烏地阿拉伯產量恢復速度快於預期。黃金下跌，美國政局動盪引發美元避險需求，打壓金價

布蘭特原油期貨下跌0.71美元或1.1%，結算價報每桶62.39美元。西德州原油期貨下跌0.80美元或1.4%，結算價報每桶56.49美元。

美國能源資訊署（EIA）表示，上周美國原油庫存意外增加240萬桶，分析師預估為減少24.9萬桶。

Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow表示：「沙烏地阿拉伯恢復全面生產的速度快於市場預期，加上庫存增加利空，打壓油價。但川普表示可能很快與中國達成貿易協議，情況有所好轉。」

美國總統川普周三表示，可能會比外界預期更快與中國達成貿易協議，油價收復部分失地。中國是全球最大石油進口國，以及第二大原油消費國。

金價周三下跌2%，因美國眾議院對總統川普的彈劾調查引發政治不確定性，投資人轉向避險美元，黃金的吸引力下降。

黃金現貨下跌1.8%，至每英兩1,504.61美元。美國黃金期貨下跌1.8%，結算價報每英兩1,512.3美元。

DXY美元指數觸及兩周高點，限制了傳統避險工具黃金的吸引力。RBC Wealth Management董事總經理George Gero表示：「金價回落，因為美元走強打壓金屬和原油價格。但金價會繼續受到支撐，例如中東問題持續、美國與中國的關稅談判等。」

金價油價美元

相關新聞

亞銀看壞亞洲今明年經濟 台韓仍可保二

2019-09-26 00:39

不滿新一輪量化寬鬆 ECB鷹派執行理事會成員意外請辭

2019-09-26 08:44

美日簽署局部貿易協定 日車關稅問題另外再議

2019-09-26 07:39

美元反彈 政治風險、貿易局勢緩解

2019-09-26 07:29

道瓊大漲163點 市場聚焦貿易局勢趨緩

2019-09-26 07:06

在這個國家存款 錢會愈來愈少？

2019-09-26 02:13

任天堂落難 新遊戲機賣不動

2019-09-26 00:47

WeWork執行長紐曼下台

2019-09-26 00:47

銀行大裁員…歐洲最慘

2019-09-26 00:46

IKEA推網購 銷售額躍增

2019-09-26 00:46

泰紐利率 按兵不動

2019-09-26 00:46

利空衝擊 比特幣一度暴跌逾18%

2019-09-26 00:42

IKEA締造年營收440億美元佳績 這項銷售功不可沒

2019-09-25 20:55

倒車顯示器出問題 日產召回130萬輛車

2019-09-25 19:58

柴油車污染排放作弊 飛雅特-克萊斯勒工程師挨告

2019-09-25 18:07

再虧也不怕！ Uber執行長捍衛商業模式

2019-09-25 17:31

加拿大礦場下游的美國河流有硒汙染

2019-09-25 15:07

全球第三大晶圓代工廠 格芯目標2022年上市

2019-09-25 11:59

歐美央行挫勒等 臉書幣Libra的10個不可不知

2019-09-25 10:19

加密幣哀鴻遍野 比特幣跌破9,000美元

2019-09-25 08:24

東南亞聯手監管科技大咖

2019-09-25 00:07

聯合國：2050零排放 66國支持

2019-09-25 00:07

非洲豬瘟效應 全球肉價飆漲

2019-09-25 00:07

被遺忘權案 Google勝訴

2019-09-25 00:07

美股隱憂 美企高層拋售自家股

2019-09-25 00:06

Fed挹注流動性 恐拖累美元

2019-09-25 00:04

破產清算引發混亂 英政府要查Thomas Cook主管

2019-09-25 00:04

中美產業基金 錢進製造業

2019-09-23 00:02

彭博資訊專欄／全球石油安全網遭重創

2019-09-23 00:02

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

37歲退休失去了3樣東西 2年後重返職場

2019-09-25 16:36

一分鐘看懂 美國國會彈劾川普是怎麼回事

2019-09-25 09:56

北海道外海小島離奇消失 日本領海恐縮減半個東京巨蛋

2019-09-25 14:17

北極不歡迎人類！俄軍小艇亂入母海象地盤遭擊沉

2019-09-25 16:36

支持台灣維繫邦交 美參院外委會通過「台北法案」

2019-09-26 06:24

網美穿深V女僕裝開直播！親哥全程嘆氣：我快吐了

2019-09-25 21:51

美史最大網路騙案！嫌犯9成又來自「這」 警方心好累

2019-09-25 10:00

在這個國家存款 錢會愈來愈少？

2019-09-26 02:13

跟翻書比快? 川普：與陸協議可能比外界預期還快達成

2019-09-25 23:26

彈劾啟動 通聯公布 川普確實施壓烏總統調查拜登

2019-09-26 00:31

極品DJ複製人！奶油金短髮+深V背心秀火爆身材 萬人追蹤噴鼻血

2019-09-25 21:50

影／放不出來！印度首屆「放屁大賽」失敗收場

2019-09-25 15:17

急診先看「吸毒酒醉者」 產婦出血等12小時痛失孩子

2019-09-25 10:27

為何彈劾川普？民主黨：電話門民眾易懂、一句話說明白

2019-09-25 11:47

10月7日中美高層談判 美財長曝這議題列首要

2019-09-25 13:43

全球第三大晶圓代工廠 格芯目標2022年上市

2019-09-25 11:59

富邦人壽斥資3,584億韓元 入股南韓友利金融

2019-09-25 16:36

通聯紀錄:川普提醒烏克蘭美國有多好 要求查拜登　

2019-09-25 23:00

歐美央行挫勒等 臉書幣Libra的10個不可不知

2019-09-25 10:19

哈利梅根修補形象 捧出寶貝兒子與偶像合影

2019-09-25 21:11

克魯曼評川普「電話門」醜聞：3贏家2輸家

2019-09-25 17:42

提早退休不要悔不當初 過來人5大體悟

2019-09-25 17:33

任天堂落難 新遊戲機賣不動

2019-09-26 00:47

【重磅快評】烏克蘭電話門 川普遭彈劾

2019-09-25 09:38

幫台灣固邦交 美參議院外委會通過「台北法案」

2019-09-26 04:32

萬國郵政聯盟緊急會議拒絕美改革計畫 25日再議

2019-09-25 11:03

IKEA締造年營收440億美元佳績 這項銷售功不可沒

2019-09-25 20:55

Forever 21快破產 宣布全面退出日本市場

2019-09-25 17:13

中國菁英人生巔峰退休 來美後反差大他罹患憂鬱症

2019-09-25 16:34

660萬文藝復興大師畫作 法國老婦掛廚房

2019-09-25 14:02

川普砲轟陸方 不接受糟糕的協議

2019-09-25 23:33

川普與外國領袖通話時 有哪些人在場?

2019-09-25 21:26

銀行大裁員…歐洲最慘

2019-09-26 00:46

一度淪為Airbnb物件！川普小時候住過的房子又要賣了

2019-09-25 12:28

拜登撿到槍 支持度上升

2019-09-25 14:22

繼搶購免治馬桶之後 陸客訪日傳爆買保險套

2019-09-25 18:42

離譜！海地議員開槍驅散示威者 子彈擊中攝影記者

2019-09-25 17:47

何時能提早退休？ 且看黃金法則！

2019-09-25 17:31

道瓊大漲163點 市場聚焦貿易局勢趨緩

2019-09-26 07:06

被炒FBI前局長柯米反對彈劾川普 稱該讓美國選民決定

2019-09-25 11:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top