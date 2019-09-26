美庫存、沙烏地復產利空令油價挫跌 美元走強打壓金價

2019-09-26 07:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯恢復全面生產的速度快於市場預期，加上庫存增加利空，致使國際油價下跌。 圖／Ingimage 分享 facebook 油價周三下跌，主因美國原油庫存意外增加，且沙烏地阿拉伯產量恢復速度快於預期。黃金下跌，美國政局動盪引發美元避險需求，打壓金價。

布蘭特原油期貨下跌0.71美元或1.1%，結算價報每桶62.39美元。西德州原油期貨下跌0.80美元或1.4%，結算價報每桶56.49美元。

美國能源資訊署（EIA）表示，上周美國原油庫存意外增加240萬桶，分析師預估為減少24.9萬桶。

Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow表示：「沙烏地阿拉伯恢復全面生產的速度快於市場預期，加上庫存增加利空，打壓油價。但川普表示可能很快與中國達成貿易協議，情況有所好轉。」

美國總統川普周三表示，可能會比外界預期更快與中國達成貿易協議，油價收復部分失地。中國是全球最大石油進口國，以及第二大原油消費國。

金價周三下跌2%，因美國眾議院對總統川普的彈劾調查引發政治不確定性，投資人轉向避險美元，黃金的吸引力下降。

黃金現貨下跌1.8%，至每英兩1,504.61美元。美國黃金期貨下跌1.8%，結算價報每英兩1,512.3美元。

DXY美元指數觸及兩周高點，限制了傳統避險工具黃金的吸引力。RBC Wealth Management董事總經理George Gero表示：「金價回落，因為美元走強打壓金屬和原油價格。但金價會繼續受到支撐，例如中東問題持續、美國與中國的關稅談判等。」