親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
FIRE族提早樂退
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美元反彈 政治風險、貿易局勢緩解

2019-09-26 07:29經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美元周三上漲，因美國總統川普面臨彈劾調查，引發避險需求；英國脫歐與大選的不確定性，拖累英鎊下跌1%。

DXY美元指數上漲0.7%，創近三個月來最大單日漲幅。

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯發表鷹派評論，認為聯準會（Fed）不需要再降息一次。川普稱美中可能比預期更快達成貿易協議，以及美日達成初步貿易協議，都推升美元走高。

川普政府公布的通話紀錄摘要顯示，川普普要求烏克蘭總統與美國司法部長和川普的私人律師配合，調查民主黨對手、前副總統拜登。美國司法部表示，川普並未違反競選財務法。

美國眾議院議長裴洛西周二以川普破壞國家安全並違反美國憲法為由，宣布啟動對川普的彈劾調查並究責。分析師表示，政治風險上升，增強了美元的避險吸引力。

Tempus Inc資深匯市交易員Juan Perez表示：「政治風暴正在醞釀中，但整體而言，市場消化消息後，仍青睞美元的避險地位，」

分析師表示，美元周三反彈的部分原因是，投資人周二拋售美元後發現川普彈劾調查不是拋售美元的題材。

英國最高法院周二裁定首相強森暫停議會不合法後，英鎊走強，但英鎊兌美元周三回吐漲幅，下挫逾1%，因英國脫歐可能延後數月和大選風險。

歐元區經濟低迷狀況疑慮，加上消息傳出歐盟考慮對逾40億美元美國商品加徵關稅，拖累歐元兌美元周三下跌0.68%。

川普英國脫歐

相關新聞

在這個國家存款 錢會愈來愈少？

2019-09-26 02:13

任天堂落難 新遊戲機賣不動

2019-09-26 00:47

WeWork執行長紐曼下台

2019-09-26 00:47

銀行大裁員…歐洲最慘

2019-09-26 00:46

IKEA推網購 銷售額躍增

2019-09-26 00:46

泰紐利率 按兵不動

2019-09-26 00:46

利空衝擊 比特幣一度暴跌逾18%

2019-09-26 00:42

IKEA締造年營收440億美元佳績 這項銷售功不可沒

2019-09-25 20:55

倒車顯示器出問題 日產召回130萬輛車

2019-09-25 19:58

柴油車污染排放作弊 飛雅特-克萊斯勒工程師挨告

2019-09-25 18:07

再虧也不怕！ Uber執行長捍衛商業模式

2019-09-25 17:31

加拿大礦場下游的美國河流有硒汙染

2019-09-25 15:07

全球第三大晶圓代工廠 格芯目標2022年上市

2019-09-25 11:59

歐美央行挫勒等 臉書幣Libra的10個不可不知

2019-09-25 10:19

加密幣哀鴻遍野 比特幣跌破9,000美元

2019-09-25 08:24

東南亞聯手監管科技大咖

2019-09-25 00:07

聯合國：2050零排放 66國支持

2019-09-25 00:07

非洲豬瘟效應 全球肉價飆漲

2019-09-25 00:07

被遺忘權案 Google勝訴

2019-09-25 00:07

美股隱憂 美企高層拋售自家股

2019-09-25 00:06

Fed挹注流動性 恐拖累美元

2019-09-25 00:04

破產清算引發混亂 英政府要查Thomas Cook主管

2019-09-25 00:04

中美產業基金 錢進製造業

2019-09-23 00:02

彭博資訊專欄／全球石油安全網遭重創

2019-09-23 00:02

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

一分鐘看懂 美國國會彈劾川普是怎麼回事

2019-09-25 09:56

37歲退休失去了3樣東西 2年後重返職場

2019-09-25 16:36

保母「忘記了」獨留女童車內6小時亡 母痛哭：流產6次才有她

2019-09-25 08:55

北海道外海小島離奇消失 日本領海恐縮減半個東京巨蛋

2019-09-25 14:17

北極不歡迎人類！俄軍小艇亂入母海象地盤遭擊沉

2019-09-25 16:36

加密幣哀鴻遍野 比特幣跌破9,000美元

2019-09-25 08:24

網美穿深V女僕裝開直播！親哥全程嘆氣：我快吐了

2019-09-25 21:51

美史最大網路騙案！嫌犯9成又來自「這」 警方心好累

2019-09-25 10:00

新加坡女傭奶粉混洗衣粉圖殺3個月女嬰 背後原因極心寒

2019-09-25 08:57

總統通話不錄音！川普公布的不是錄音 也不是逐字記錄

2019-09-25 08:59

支持台灣維繫邦交 美參院外委會通過「台北法案」

2019-09-26 06:24

極品DJ複製人！奶油金短髮+深V背心秀火爆身材 萬人追蹤噴鼻血

2019-09-25 21:50

急診先看「吸毒酒醉者」 產婦出血等12小時痛失孩子

2019-09-25 10:27

影／放不出來！印度首屆「放屁大賽」失敗收場

2019-09-25 15:17

為何彈劾川普？民主黨：電話門民眾易懂、一句話說明白

2019-09-25 11:47

全球第三大晶圓代工廠 格芯目標2022年上市

2019-09-25 11:59

跟翻書比快? 川普：與陸協議可能比外界預期還快達成

2019-09-25 23:26

中美高階談判登場前 陸宣布支持企業採購美國農產品

2019-09-25 08:19

富邦人壽斥資3,584億韓元 入股南韓友利金融

2019-09-25 16:36

在這個國家存款 錢會愈來愈少？

2019-09-26 02:13

10月7日中美高層談判 美財長曝這議題列首要

2019-09-25 13:43

歐美央行挫勒等 臉書幣Libra的10個不可不知

2019-09-25 10:19

川普面臨彈劾調查…美元全面走貶 英鎊走升

2019-09-25 08:08

通聯紀錄:川普提醒烏克蘭美國有多好 要求查拜登　

2019-09-25 23:00

哈利梅根修補形象 捧出寶貝兒子與偶像合影

2019-09-25 21:11

克魯曼評川普「電話門」醜聞：3贏家2輸家

2019-09-25 17:42

【重磅快評】烏克蘭電話門 川普遭彈劾

2019-09-25 09:38

萬國郵政聯盟緊急會議拒絕美改革計畫 25日再議

2019-09-25 11:03

Forever 21快破產 宣布全面退出日本市場

2019-09-25 17:13

IKEA締造年營收440億美元佳績 這項銷售功不可沒

2019-09-25 20:55

提早退休不要悔不當初 過來人5大體悟

2019-09-25 17:33

彈劾啟動 通聯公布 川普確實施壓烏總統調查拜登

2019-09-26 00:31

幫台灣固邦交 美參議院外委會通過「台北法案」

2019-09-26 04:32

660萬文藝復興大師畫作 法國老婦掛廚房

2019-09-25 14:02

中國菁英人生巔峰退休 來美後反差大他罹患憂鬱症

2019-09-25 16:34

川普與外國領袖通話時 有哪些人在場?

2019-09-25 21:26

一度淪為Airbnb物件！川普小時候住過的房子又要賣了

2019-09-25 12:28

任天堂落難 新遊戲機賣不動

2019-09-26 00:47

拜登撿到槍 支持度上升

2019-09-25 14:22

離譜！海地議員開槍驅散示威者 子彈擊中攝影記者

2019-09-25 17:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top