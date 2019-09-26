美元反彈 政治風險、貿易局勢緩解

2019-09-26 07:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美元周三上漲，因美國總統川普面臨彈劾調查，引發避險需求；英國脫歐與大選的不確定性，拖累英鎊下跌1%。

DXY美元指數上漲0.7%，創近三個月來最大單日漲幅。

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯發表鷹派評論，認為聯準會（Fed）不需要再降息一次。川普稱美中可能比預期更快達成貿易協議，以及美日達成初步貿易協議，都推升美元走高。

川普政府公布的通話紀錄摘要顯示，川普普要求烏克蘭總統與美國司法部長和川普的私人律師配合，調查民主黨對手、前副總統拜登。美國司法部表示，川普並未違反競選財務法。

美國眾議院議長裴洛西周二以川普破壞國家安全並違反美國憲法為由，宣布啟動對川普的彈劾調查並究責。分析師表示，政治風險上升，增強了美元的避險吸引力。

Tempus Inc資深匯市交易員Juan Perez表示：「政治風暴正在醞釀中，但整體而言，市場消化消息後，仍青睞美元的避險地位，」

分析師表示，美元周三反彈的部分原因是，投資人周二拋售美元後發現川普彈劾調查不是拋售美元的題材。

英國最高法院周二裁定首相強森暫停議會不合法後，英鎊走強，但英鎊兌美元周三回吐漲幅，下挫逾1%，因英國脫歐可能延後數月和大選風險。

歐元區經濟低迷狀況疑慮，加上消息傳出歐盟考慮對逾40億美元美國商品加徵關稅，拖累歐元兌美元周三下跌0.68%。