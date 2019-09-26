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道瓊大漲163點 市場聚焦貿易局勢趨緩

2019-09-26 07:06經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周三反彈，標普500指數創兩周來最大單日漲幅，因投資人對美國總統川普遭彈劾調查的關注，轉向貿易緊張局勢趨緩的跡象。

道瓊工業指數收漲162.94點或0.61%，報26,970.71點。標普500指數上漲18.27點或0.62%，至2,984.87點；那斯達克指數收漲83.76點或1.05%，報8,077.38點。

科技和通訊服務類股領，標普500科技股指數上漲1.2%，費城半導體指數上漲1.8%。

數據顯示，美國8月新屋銷售反彈幅度超過預期，這是房市受到抵押貸款利率下降提振的最新跡象。Robert W. Baird市場策略師Michael Antonelli表示：「良好的經濟數據與政治因素抗衡，目前數據占上風。」

美國眾議院周二針對是否彈劾總統川普展開調查，政局動盪引發美股挫跌。白宮周三公布川普和烏克蘭總統的通話紀錄摘要後，美股一度下跌。但投資者人相關消息後，美股反彈。

川普周三示意，美國可能會外界預期的更快與中國達成貿易協議，以結束持續近15個月的貿易戰。川普與日本首相安倍晉三宣布，兩國達成初步協議，將為價值70億美元的美國產品打開日本市場。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示：「我們將觀察民主黨的動作。彈劾調查看起來完全不會分散投資人的注意力，市場今天表現不錯。」

Nike股價因財報樂觀上漲4.2%，該公司上季財報優於預期，主因數位轉型見效，以及大中華地區的銷售持續強勁成長。

貿易情勢趨緩，助美股周三反彈。 路透
貿易情勢趨緩，助美股周三反彈。 路透
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