在這個國家存錢 錢會愈來愈少？

2019-09-26 02:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



丹麥將成為銀行開始對客戶存款收費的一個試驗場。根據彭博資訊報導，丹麥第二大放款業者日德蘭銀行（Jyske Bank）上周末更改了遊戲規則，移除保護大部分零售存款戶的防護罩，將負利率的存款門檻，將由逾100萬美元下調至逾10萬美元，未來還可能繼續調降。其他銀行暗示將跟進，經濟學家表示，這象徵貨幣政策的重大轉變對整體經濟的影響程度。

丹麥對負利率的最新回應，已使該國成為歐洲央行的一個引人注目的案例研究。 北歐銀行（Nordea）的資深分析師尼爾森（Jan Storup Nielsen）認為，迄今負利率的許多未知後果，最終將會在現實世界中產生影響。

日德蘭銀行上周末說，12月1日起將對所有企業存款以及對存款逾75萬丹麥克朗（11萬美元）的私人客戶，實施負0.75%利率（亦即收取0.75%利率費用）。一個月前，日德蘭銀行表示，將對逾750萬丹麥克朗（110萬美元）存款實施負0.6%利率。

日德蘭銀行執行長丹姆（Anders Dam）表示，丹麥央行本月將關鍵存款利率降至負0.75%的歷史低點，當該銀行存放在央行的超額準備金利率為負0.75%時，意味著該銀行將「虧更多錢」。 丹姆還表示，這項負利率規則可能會擴及更多的存戶。

在正常情況下，低利率能鼓勵家庭增加支出，因為借貸成本低以及儲蓄較不具吸引力。在丹麥，負利率促使丹麥房貸再融資激增，但個人存款累積也跟著創紀錄新高。如同大多數歐洲國家，丹麥的通膨欲振乏力。

根據丹麥統計局2017年的數據，超過16.35萬位民眾的現金存款超過75萬丹麥克朗，這項金額已達到歐盟存款保障機制的啟動門檻。丹麥央行經濟學家Rasmus Mandsberg表示，現在存款超過此金額的人數可能更多，因為民間儲蓄已比當年增加近14%。根據央行，至7月為止的總儲蓄金額為1兆丹麥克朗。

對消費者而言，比較合理的情況是，把現金放在零利率的存款帳戶，而非投資負利率的短期市場商品。因此，日德蘭銀行這項負利率存款決定的影響層面更廣，從債務水平到通膨等都受影響。