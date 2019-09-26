新興市場企業獲利慘 施行刺激計畫的時候已到

2019-09-26 02:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



開發中國家的企業獲利全面崩跌，意味著現在或許是新興市場國家展開刺激計畫的時候了。

根據彭博計算，以美元衡量的新興市場企業獲利，比分析師預期低19.3%，較去年同期的表現還糟了快四倍。資料顯示，由MSCI定義為新興市場的26個國家中，有25個表現未達預期。

企業獲利惡化，加上分析師自2018年5月以來，對MSCI新興市場指數成分企業的預期已調降16%，大多反映了美中貿易戰影響全球經濟成長。但新興市場表現不佳的原因，不僅因為貿易緊張情勢，就連相對之下較不受貿易戰影響的印度，也因國內因素，企業獲利不到預期的四分之一。

這解釋了為什麼幾乎每個新興市場國家的央行近來都在降息，有些則擴大貨幣供給，從南非到印度政府皆提供財政刺激措施，以因應經濟放緩。然而，如果利率太低，貨幣恐崩跌，或是貿易紛爭延長，都可能蓋過任何刺激的正面效應。

彭博的研究也發現，杜拜、匈牙利、祕魯、台灣等四個市場的企業獲利去年此時勝過預期，今年則未達預期，而有11個市場，今年未達預期的幅度大過去年。另有11個市場未達預期的程度縮小。俄國是唯一一個超越獲利預期的市場，獲利超標八倍。