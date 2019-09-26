貝佐斯持有的華郵 也靠這個產品賺錢

2019-09-26 00:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



華盛頓郵報的軟體產品Arc，可以幫助企業將內容出版到各種網路平台，包括應用程式、網站、電子報、社群媒體等，並透過廣告及訂閱取得收益。現在Arc擴展觸角，除了媒體業外，將與首位非媒體客戶英國石油（BP）簽約。

英國石油的通訊團隊，將利用Arc軟體、經由250個內部網站、電子報、App等途徑，向7萬名員工出版文章及影音。華郵發行人萊恩說：「我們發現，許多大型企業本質上也是出版商」。

華盛頓郵報從2014年開始經營軟體授權，現有超過250位員工，許多工程師在芝加哥辦公室工作。Arc的營收在2016-2017年間成長兩倍，隔年又成長逾一倍。華郵資訊長及產品副總帕拉克什預期，Arc在未來三年內，年營收將達1億美元。他說，Arc現在雖還未獲利，但將成為華郵第三大營收來源，「我非常有信心它能與廣告及訂閱事業相提並論」。

Arc是少數幾間販售出版科技的業者，其他業者包括Automattic公司旗下的WorldPress.com，以及Vox Media公司。Vox Media旗下網站包括Verge、Eater、Recode，授權其出版平台Chrous給其他媒體業。

帕拉克什說，Arc有項優勢，那就是與亞馬遜雲端運算服務連結，且又是華郵的產品。

帕拉克什常與貝佐斯開會，探討Arc的策略決定，並向貝佐斯展示該軟體。貝佐斯近來建議，將Arc轉為無伺服器架構，可讓產品速度更快、成本更低。