歐盟傳考慮對逾40億美元美國貨加徵關稅

相關新聞
再虧也不怕！ Uber執行長捍衛商業模式2019-09-25 17:31
倒車顯示器出問題 日產召回130萬輛車2019-09-25 19:58
柴油車污染排放作弊 飛雅特-克萊斯勒工程師挨告2019-09-25 18:07
加拿大礦場下游的美國河流有硒汙染2019-09-25 15:07
全球第三大晶圓代工廠 格芯目標2022年上市2019-09-25 11:59
歐美央行挫勒等 臉書幣Libra的10個不可不知2019-09-25 10:19
加密幣哀鴻遍野 比特幣跌破9,000美元2019-09-25 08:24
東南亞聯手監管科技大咖2019-09-25 00:07
聯合國：2050零排放 66國支持2019-09-25 00:07
非洲豬瘟效應 全球肉價飆漲2019-09-25 00:07
被遺忘權案 Google勝訴2019-09-25 00:07
美股隱憂 美企高層拋售自家股2019-09-25 00:06
Fed挹注流動性 恐拖累美元2019-09-25 00:04
破產清算引發混亂 英政府要查Thomas Cook主管2019-09-25 00:04
川普聯合國演說 重申對陸重課關稅「要改變不公平」2019-09-24 22:52
歐盟向星巴克追稅敗訴 向飛雅特追稅勝訴2019-09-24 22:13
中美產業基金 錢進製造業2019-09-23 00:02
彭博資訊專欄／全球石油安全網遭重創2019-09-23 00:02
史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點2018-08-27 01:38
彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？2018-05-07 00:31
桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風2018-02-06 01:10
彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念2018-02-04 00:40
彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了2018-01-29 00:10
伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦2018-01-20 00:14
熱門文章
一分鐘看懂 美國國會彈劾川普是怎麼回事2019-09-25 09:56
保母「忘記了」獨留女童車內6小時亡 母痛哭：流產6次才有她2019-09-25 08:55
美眾院發動彈劾川普 道瓊單日跌142點2019-09-25 06:57
37歲退休失去了3樣東西 2年後重返職場2019-09-25 16:36
北海道外海小島離奇消失 日本領海恐縮減半個東京巨蛋2019-09-25 14:17
北極不歡迎人類！俄軍小艇亂入母海象地盤遭擊沉2019-09-25 16:36
加密幣哀鴻遍野 比特幣跌破9,000美元2019-09-25 08:24
美眾院議長宣布對彈劾川普展開正式調查 川普：獵巫2019-09-25 05:55
美史最大網路騙案！嫌犯9成又來自「這」 警方心好累2019-09-25 10:00
新加坡女傭奶粉混洗衣粉圖殺3個月女嬰 背後原因極心寒2019-09-25 08:57
網美穿深V女僕裝開直播！親哥全程嘆氣：我快吐了2019-09-25 21:51
總統通話不錄音！川普公布的不是錄音 也不是逐字記錄2019-09-25 08:59
急診先看「吸毒酒醉者」 產婦出血等12小時痛失孩子2019-09-25 10:27
影／放不出來！印度首屆「放屁大賽」失敗收場2019-09-25 15:17
為何彈劾川普？民主黨：電話門民眾易懂、一句話說明白2019-09-25 11:47
中美高階談判登場前 陸宣布支持企業採購美國農產品2019-09-25 08:19
全球第三大晶圓代工廠 格芯目標2022年上市2019-09-25 11:59
歐美央行挫勒等 臉書幣Libra的10個不可不知2019-09-25 10:19
富邦人壽斥資3,584億韓元 入股南韓友利金融2019-09-25 16:36
極品DJ複製人！奶油金短髮+深V背心秀火爆身材 萬人追蹤噴鼻血2019-09-25 21:50
川普面臨彈劾調查…美元全面走貶 英鎊走升2019-09-25 08:08
美眾院議長佩洛西宣布 就烏克蘭一案對川普彈劾調查2019-09-25 06:27
10月7日中美高層談判 美財長曝這議題列首要2019-09-25 13:43
【重磅快評】烏克蘭電話門 川普遭彈劾2019-09-25 09:38
萬國郵政聯盟緊急會議拒絕美改革計畫 25日再議2019-09-25 11:03
哈利梅根修補形象 捧出寶貝兒子與偶像合影2019-09-25 21:11
Forever 21快破產 宣布全面退出日本市場2019-09-25 17:13
克魯曼評川普「電話門」醜聞：3贏家2輸家2019-09-25 17:42
華郵：美眾院議長將宣布對川普展開正式彈劾調查2019-09-25 04:36
跟翻書比快? 川普：與陸協議可能比外界預期還快達成2019-09-25 23:26
通聯紀錄:川普提醒烏克蘭美國有多好 要求查拜登2019-09-25 23:00
IKEA締造年營收440億美元佳績 這項銷售功不可沒2019-09-25 20:55
660萬文藝復興大師畫作 法國老婦掛廚房2019-09-25 14:02
一度淪為Airbnb物件！川普小時候住過的房子又要賣了2019-09-25 12:28
提早退休不要悔不當初 過來人5大體悟2019-09-25 17:33
川普批評中國貿易陋習 國際油價下挫2019-09-25 06:58
離譜！海地議員開槍驅散示威者 子彈擊中攝影記者2019-09-25 17:47
被炒FBI前局長柯米反對彈劾川普 稱該讓美國選民決定2019-09-25 11:20
繼搶購免治馬桶之後 陸客訪日傳爆買保險套2019-09-25 18:42
川普與外國領袖通話時 有哪些人在場?2019-09-25 21:26
留言