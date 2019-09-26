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歐盟傳考慮對逾40億美元美國貨加徵關稅

2019-09-26 00:39經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

彭博資訊引述知情人士報導，歐盟正考慮對價值超過40億美元的美國產品加徵關稅，援引的理由涉及一項世界貿易組織（WTO）已存在22年的禁止補貼爭議，大西洋兩岸的貿易緊張看來逐漸升溫。

美國據悉已經準備以歐盟非法補貼空中巴士（Airbus）為由，對高達70億美元的歐盟輸美產品開徵新關稅，歐盟顯然對此而來，打算反擊。

但消息來源也說，歐盟目前仍未做最後決定，且至少有一個成員國持反對意見。

歐盟空中巴士WTO

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