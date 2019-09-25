WeWork執行長下台是熱門新創公司的一大警訊

2019-09-25 23:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



共享辦公室巨人WeWork的延後上市充滿曲折，但本周更大的震撼是執行長紐曼辭職。他24日在聲明中說：「最近幾周我們的業務非常強勁，但針對我的監管已成為一種極大的干擾。」「我已決定，辭去執行長是符合公司的最佳利益。」

紐曼丟掉執行長頭銜在新創企業界極不尋常，因為這個圈子向來獎勵受高度矚目且為所欲為的創業家。基本情況是，投資人是允許這類創辦人保有對其公司的高度控制權，即便在上市時。

但最近幾周，WeWork的治理架構以及紐曼本身的行為受嚴格檢視。在狂燒錢後，該公司的商業模式也面臨諸多質疑。

據報導，The We Company正在考慮一項估計接近200億美元的首次公開發行股票案（IPO）。之前，在軟銀的注資下，該公司的估值曾高達470億美元。

對新創公司的主管來說，這是一項警訊。投資人似乎對虧損卻估值高的公司失去耐心。Uber和Lyft的殷鑑不遠，這兩家公司自今年稍早IPO以來，股價已重挫。

根據CNN報導，紐曼將不再持有WeWork過半的表決權，他的投票權已由IPO申報文件載明的每股20票，銳減為三票。