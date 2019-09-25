蘋果應併購迪士尼？分析師七理由戳破此說

2019-09-25 23:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



迪士尼執行長艾格在最近出版的新書中表示，假如蘋果公司前執行長賈伯斯還在世，那麼迪士尼可能早就跟蘋果合併了。然而，華爾街媒體業分析師則列舉七個理由，反駁這種說法。

巴隆周刊（Barron's）報導，眾所周知賈伯斯與迪士尼關係友好，他一手創辦的動畫工作室皮克斯（Pixar）在2006年被迪士尼收購，以致賈伯斯曾是迪士尼最大股東。

但研究公司Lightshed Partners媒體業分析師Rich Greenfield、Brandon Ross和Mark Kelley在部落格撰文指出，從迪士尼角度來看，與蘋果聯姻的確可能是天作之合，讓迪士尼的內容搭配蘋果的裝置，形成「軟體與硬體的完美結合」。

但這群分析師指出，這種對迪士尼有如「童話故事」般的美好結局，從蘋果觀點來看就未必有吸引力，他們列舉以下七個理由：

1. 剪線（cord-cutting）趨勢。若買下迪士尼，蘋果將接管全球數一數二大的有線電視網，外加ABC電視網。在有線電視退訂潮方興未艾之際，蘋果可能對此興趣缺缺。蘋果執行長庫克已一再表示「傳統套餐方案正加速瓦解」。

2. 傳統發片窗口期。迪士尼仍堅持老派作風，亦即新電影先在戲院上映，隔一段時間才會在其他平台播出，但「蘋果正聚焦於打破這種傳統窗口期」。

3. 複雜的傳統授權方式。昔日的授權協議，不僅拖慢迪士尼串流網路「Disney+」在全球各地上線的腳步，也「造成Hulu更難朝海外市場擴張」。

4. 區域性體育節目播映權。這群分析師認為，蘋果與其砸「貴得荒謬」的錢，取得迪士尼收視群有限的區域體育播映權，倒不如花錢自己製作原創內容，還更有道理。

5. 有抱負的創意人仍會為蘋果效勞。分析師說：「蘋果憑雄厚的財力，大可投資製作原創內容，並可運用其龐大的全球安裝基礎，來推廣這些服務。鑒於此，我們預期好萊塢人才/計畫將會樂意與蘋果合作，無論蘋果是否會收購一家大型電影公司。」

6. 對定向廣告（targeted advertising）興趣缺缺。分析師指出，迪士尼愈來愈聚焦於橫跨旗下線性及數位平台投放定向廣告，但蘋果則設法讓蘋果裝置用戶難以被廣告追蹤和瞄準。

7. 主題樂園和消費者產品與蘋果不搭。分析師說：「蘋果會想製造玩具光劍和公主服飾，好在零售店內銷售嗎？這令人難以想像。」