24小時內 這三家公司CEO接連下台

2019-09-25 23:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



過去24小時內有數家企業執行長接連下台，eBay執行長溫尼格（Devin Wenig）25日在財報會上宣布下台，電子菸公司Juul執行長伯恩斯（Kevin Burns）25日宣布辭職，共享辦公室業者WeWork共同創辦人紐曼也將卸下執行長、轉任非執行董事，交出公司主導權。

52歲的溫尼格面臨來自維權投資人辛格（Paul Singer）的壓力，要求他分拆公司部分事業，包括StubHub和Classifieds集團等。eBay執行長職務接下來將由財務長申克爾（Scott Schenkel）代理，該公司表示，未來考慮從公司內外尋找新的執行長人選。eBay股價早盤下跌約1.5%。

溫尼格在2015年eBay與Paypal分拆後接手該公司，承諾要讓eBay重返往日榮光。為了與亞馬遜競爭，溫尼格試圖翻新eBay的形象，迎合年輕消費者，讓其網站變得更容易瀏覽，並引進人工智慧（AI）讓eBay賣家能即時洞察買家的需求和願意支付的金額。然而，這些努力要化為成果所需的時間太久，eBay只能繼續眼睜睜看著亞馬遜以更快的速度成長，並搶走更多的市場和顧客。

美國電子菸大廠Juul近來捲入電子菸奪命風波，至少六名美國人因吞吐電子菸喪命，Juul執行長伯恩斯25日宣布辭職，由前奧馳亞（Altria）主管K.C. Crosthwaite接任。