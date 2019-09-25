颶風過後1年 美軍陸戰隊營舍仍不能住人

2019-09-25 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



四級強烈颶風佛羅倫斯一年前肆虐美國北卡州的勒瓊營（CAMP LEJEUNE）陸戰隊基地，到現在還有營房沒修好，讓24日到營區視察的國防部長艾思博（Mark Esper）忍不住質問：「為何這麼久？」

90%的基地營舍已修繕完畢，但是一排屬於中階軍官的房舍，建於1940年代，只剩下木頭間柱，根本不能住人。軍方解釋，主因是缺乏工程承攬商，後來又碰上經費不足。