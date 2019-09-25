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穿戴裝置攻健康商機 助糖尿病管理

2019-09-25 19:53中央社 台北25日電

搶攻健康商機，穿戴裝置品牌Fitbit與Health2Sync慧康生活科技今天宣布，Fitbit的健康、睡眠與健身數據，可與Health2Sync應用程式智抗糖App整合，有助於台灣和日本36萬名使用者管理糖尿病

Fitbit指出，在用戶同意的情況下，透過Fitbit數據與智抗糖App的整合，用戶可把Fitbit裝置內的資料，包含心率、睡眠、身體活動及最近的血糖數據同步至智抗糖App。

根據Fitbit對46個國家匿名追蹤的數據顯示，亞洲有許多民眾為睡眠問題所苦，台灣以及日本分別排名第38和第41，顯示睡眠問題較他國來得嚴重，Fitbit說明，由於血糖表現與睡眠品質息息相關，有效追蹤睡眠狀況能為第2型糖尿病患者的整體健康帶來更多正面效益。

Fitbit表示，這項整合將可幫助台灣和日本的智抗糖使用者真正了解生活習慣、運動、藥物等因素對血糖波動的影響，並協助這些使用者選擇更健康的生活方式，例如增加活動量，來控制第2型糖尿病。

調查顯示，全球有超過4億人口罹患糖尿病，糖尿病是一種慢性疾病，若控制不良會提高併發症的風險，其中有超過一半患者來自亞洲，台灣和日本分別有將近200萬人和720萬人。

Health2Sync執行長鄧居義（Ed Deng）表示，與穿戴式裝置品牌Fitbit合作，搭配創新的裝置以及其軟體功能，以及Health2Sync現有的雲端照護平台及智抗糖App，能夠協助糖尿病用戶做更好的自我健康管理和數據追蹤，控制糖尿病病況。

Fitbit糖尿病睡眠

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