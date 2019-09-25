頂不住負利率及經濟放緩 歐洲銀行業今年裁員近6萬人
彭博資訊報導，銀行業者今年迄今宣布裁員的人數逼近6萬人，且宣布裁員的銀行幾乎來自歐洲，顯示歐洲的負利率及經濟放緩等因素，正使德國商業銀行（Commerzbank）在內的銀行業者擴大削減成本。
德國商業銀行上周宣布計劃裁員4,300人，進一步擴大三年前啟動的整頓計畫，可能使銀行業今年來的裁汰人數提高至約5.82萬人，其中近90%裁員人數都是來自歐洲銀行。
這項數據凸顯歐洲金融業的疲軟，業者必須設法在支離破碎的市場中存活，又面臨歐洲經濟成長放緩、多年來的負利率侵蝕借貸收入等問題。銀行對歐洲央行（ECB）終於能調升負利率的預期在今年破滅，因為美中貿易戰打擊歐元區出口，迫使ECB進一步調降負利率。
德國銀行業的裁員人數高居歐洲第一；德國經濟大幅仰賴出口，仰賴程度更甚多數大型經濟體。德意志銀行預計接下來到2022年裁汰1.8萬名員工，目前正退出大部分的投資銀行業務。其他來自西班牙、英國及法國的銀行業者也正裁員數千人，試圖提振獲利能力。
不過，歐洲銀行業並非完全烏雲罩頂，也有銀行尋求招募員工，以提升自身技術和改善法規遵循。例如德國商業銀行計劃為公司的「策略領域」招募2,000名員工，作為整頓計畫的一環；該銀行到去年底為止總計聘用41,486名全職員工。
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