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Forever 21快破產 宣布全面退出日本市場

2019-09-25 17:13經濟日報 記者易起宇╱即時報導

美國快時尚品牌Forever 21今（25）日宣布將在10月底結束全日本14家門市的營業，並也計劃關閉線上商店，全面退出日本市場。

Forever 21在日本是快時尚潮流的先驅，2009年4月就在東京原宿開了第一家門市，僅次於2008年登陸的瑞典快時尚品牌H&M，之後也擴大版圖到其他城市。

美國媒體8月報導，Forever 21正在考慮聲請破產保護，因為網路購物流行削弱了該公司吸引客人造訪門市能力，影響財務狀況。

在市場的激烈競爭下，Forever 21先前已縮小營運，2017年10月便關閉了原宿的旗艦店。

美國快時尚品牌Forever 21宣布，計劃在10月底結束日本的所有實體和線上商...
美國快時尚品牌Forever 21宣布，計劃在10月底結束日本的所有實體和線上商店營運，全面退出日本市場。 路透
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