Forever 21快破產 宣布全面退出日本市場

2019-09-25 17:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



美國快時尚品牌Forever 21今（25）日宣布將在10月底結束全日本14家門市的營業，並也計劃關閉線上商店，全面退出日本市場。

Forever 21在日本是快時尚潮流的先驅，2009年4月就在東京原宿開了第一家門市，僅次於2008年登陸的瑞典快時尚品牌H&M，之後也擴大版圖到其他城市。

美國媒體8月報導，Forever 21正在考慮聲請破產保護，因為網路購物流行削弱了該公司吸引客人造訪門市能力，影響財務狀況。