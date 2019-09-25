柴油車污染排放作弊 飛雅特-克萊斯勒工程師挨告

2019-09-25 18:07 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合24日電



飛雅特-克萊斯勒公司為了獲得聯邦和加州主管部門的批准，以銷售10萬多輛柴油小貨車和多功能車(SUV)，而在車輛的污染測試中作弊，聯邦檢方在調查後24日宣布，將對公司引擎部門的一名工程師提出刑事指控。

飛雅特-克萊斯勒今年初就排放作弊達成6億5000萬元的和解協議，表示要對柴油引擎的2014至2016年款的Grand Cherokee多功能車和Ram 1500小貨車進行維修，但調查人員在繼續調查後，又提出了刑事指控。

飛雅特-克萊斯勒的排放作弊規模不如福斯公司，福斯排放作弊的柴油車近60萬輛。

位於底特律的公司引擎部門的工程師帕爾馬(Emanuele Palma)被控預謀、違反聯邦清潔空氣法、電匯詐欺和撒謊，他操弄測試軟體以更改排放控制系統，使車輛在政府主管部門測試時排放的氧化氮少，與行駛中的實際排放不同。

飛雅特-克萊斯勒公司表示，他們將繼續配合聯邦檢方的調查。公司今年1月同意與聯邦和加州達成和解協議，承認排放造假給消費者帶來了不確定性，但認為達成和解協議後，可使消費者繼續對公司保持信任。但和解協議不包括今後可能提出刑事指控。

時任公司執行長的馬瓊內(Sergio Marchionne)表示，他們的問題不能與福斯公司相提並論，因為他們不是有意在排放測試中作弊。馬瓊內2017年時說，公司沒有一個人試圖做傻事，如果真有這樣的人，我發現後將把他吊起來。但馬瓊內2018年7月過世。

德國檢方24日對福斯公司的現任執行長、董事長和前任執行長提出指控，稱排放檢測作弊的醜聞2015年即將爆發，卻對投資人隱瞞，是要操控股票。

福斯公司2017年在美國認罪，除採取回購車輛的措施外，還同意接受43億元的民事與刑事處罰。