亞銀微幅下修亞洲經濟成長 台灣今年預測值2.2％不變

2019-09-25 14:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



亞洲開發銀行（ADB）今天公布最新亞洲經濟發展展望，下調亞洲地區今年全年經濟成長率，由5.7%降到5.4%。亞洲四小龍之中，台灣今年與明年的經濟成長預測維持不變，分別為2.2%與2%；南韓微幅下修；香港因為「反送中」抗議浪潮，今年預測成長只有0.3%；新加坡則因美中貿易戰，經濟成長率今年估計只能達0.7%。

中國上海洋山貨櫃碼頭。 美聯社 分享 facebook

亞銀原先預估香港今年和明年的經濟成長率都能有2.5%，現在大幅下修到今年0.3%，明年1.5%。新加坡官方上個月初自己已經以美中貿易戰為由，將經濟成長率最差下修到零成長。亞銀原先展望新加坡今、明兩年的年經濟成長率均為2.6%，現在修正明年估計可到1.4%。

亞銀對南韓經濟成長展望原先估今年和明年都是2.5%，最新展望報告下修到今年2.1%，明年2.4%。中國也被微幅下修，今年由6.3%降到6.2%，明年由6.1%降到6.0%。

亞銀的展望報告指出，美中貿易戰看來極可能延續到明年，亞洲國家出口受到傷害，不過亞銀首席經濟學者Yasuyuki Sawada說，亞洲國家整體經濟成長雖然放緩，但仍見穩健成長。

報告引用世界半導體貿易統計的分析，指美國圍堵華為參與5G網路建設，將使5G網路建置的進度減慢，連帶相關產品需求放緩，台灣與南韓受到很大影響。