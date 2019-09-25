特斯拉籌備上海廠量產 馬斯克招聘重要工程團隊

2019-09-25 10:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



電動車大廠特斯拉準備年底前在上海超級工廠（Gigafactory 3）量產，正大舉招聘第一線技工、軟體工程師和行銷專家。

特斯拉執行長馬斯克在推特發文表示，將在中國建立一支「重要」的工程團隊，聚焦於工廠和汽車的軟體與韌體。「這包括新工廠流程和汽車的原創工程。只有本地化不見得能夠吸引優秀的工程師，唯有支持原創工程，這些人才才會加入團隊。」

特斯拉9月1日起透過官方微信帳號在上海招聘，周二更新職缺。最新職缺顯示，特斯拉正在籌組工廠韌體團隊，未來將負責開發控制生產線的可編程硬體。另外。特斯拉也聘僱一組強大的社群媒體團隊，為特斯拉和馬斯克宣傳，進一步提升馬斯克的人氣。

造價20億美元的特斯拉上海超級工廠興建作業已近完工，過去幾周來特斯拉開出數十個工作機會，預定在周四的招聘會與應徵者面談。這些跡象顯示，特斯拉上海廠可能在近期內開始量產。

上海超級工廠可望讓特斯拉全球總產量倍增至每年50萬輛，並提高生產效率。上海廠第一階段試產，預期每年將生產15萬Model 3。