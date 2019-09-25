美中貿易緊張局勢打壓油價 避險需求助黃金上揚

2019-09-25 08:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周二重挫逾2%，跌至沙烏地阿拉伯石油設施遇襲以來最低水準，因美國總統川普再度抨擊中國，再度引發美中貿易爭端拖累石油需求的疑慮。金價上漲，因美國政局動盪，且消費者信心數據下滑。

布蘭特原油期貨下跌1.67美元或2.6%，結算價報每桶63.10美元。西德州原油期貨下跌1.35美元或2.3%，結算價報每桶57.29美元。

川普在聯合國大會的談話中，指責中國不公平的貿易行為，包括大規模市場壁壘、匯率操縱和竊取知識產權。他並表示，「希望能夠達成一項對兩國都有利的協議，我不會接受一項糟糕的協議。」

Again Capital LLC合夥人John Kilduff表示：「川普的說法再次令美中貿易戰升級，在試圖解決問題的過程中，這不是一個建設性的基調，油價的反應很敏感。」

美國9月消費者信心指數創九個月來最大降幅，加劇市場對美中貿易戰的擔憂。

金價周二攀升至逾三周最高水準，因美國眾議院啟動彈劾美國總統川普程序令股市下跌，且美國消費者信心下挫，提振金價。

黃金現貨上漲至每英兩1,527.4美元，美國黃金期貨收漲0.6%，報每英兩1,540.20美元。

渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper表示：「對於彈劾的疑慮，在一定程度上讓市場不安。另外，美股因貿易緊張局勢而震盪。避險資產黃金因而獲得提振。」