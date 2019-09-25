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加密幣哀鴻遍野 比特幣跌破9,000美元

2019-09-25 08:24經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

加密幣市場周二（24日）哀鴻遍野。比特幣（Bitcoin）跌破9,000美元，為6月以來首見；單日交易跌幅最高時達17%至8,087美元，更是去年1月以來第一次。以太幣（Ether）和萊特幣（Litecoin）跌得更兇，一度分別大跌25%和21%。

今天香港早盤，比特幣暫時平穩在8,570.96。

交易員表示加密幣重挫有多重原因，包括：本周一推出的首檔實物交割的比特幣期貨市況慘淡、美國股票市場的普遍避險氛圍等。

比特幣24日跌破9,000美元。 路透
比特幣24日跌破9,000美元。 路透
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