大中華市場銷售強勁 Nike財報優於預期

2019-09-25 08:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



運動服飾製造商Nike公布會計年度第1季財報，儘管總體經濟和地緣政治環境動盪，但數位轉型和直接銷售的策略收效，加上大中華市場的銷售強勁，助該公司繳出優於預期的財報。

今年6月時，Nike財報不如預期，為七年來首見，引發投資人擔憂。最新財報化解市場疑慮，財報公布後，Nike股價在盤後交易一度上漲逾5%。

Nike財務長Andy Campion表示，鎖定目標的戰略性投資正加速推動公司數位化轉型，並擴張競爭優勢；持續對消費者提供更好的服務，將繼續為Nike全球事業帶來強勁、廣泛的成長。

Nike在全球銷售的運動服飾和鞋類，有25%在中國生產。執行長帕克表示，Nike在大中華地區每季成長達兩位數已超過五年，「Nike對中國來說是中國品牌，財報一再證明這一點。」

--截至8月止的第1季，營收較去年同期成長7%至107億美元，優於分析師預期的104億美元。

--淨利較去年同期成長25%，至13..7億美元，相當於每股盈餘0.86美元，優於市場預測的0.7美元。

--最大市場北美地區的營收攀升4%，至42.9億美元。