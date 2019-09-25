WSJ：台積電聯電看旺業績 可望帶動半導體股價表現

2019-09-25 07:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



華爾街日報報導，台積電與聯電過去數個月的營收好轉，可能帶動全球半導體產業營運轉佳，晶片類股或將重獲投資人青睞。

華爾街日報指出，費城半導體指數與一年前相較，已經上漲12%，但是一些半導體指標股卻還沒開始表現，例如台積電ADR過去12個月下跌1.3%，聯電ADR跌16%，輝達（Nvidia）股價跌幅高達35%，超微（AMD）則是跌了8.7%。

台積電ADR周二漲0.1%，聯電ADR跌2.3%。

駐加州San Mateo調研公司SouthBay Research分析師Andrew Zatlin表示，新iPhone訂單明顯有助半導體業反轉走強，晶片訂單可望觸底回升。他指出，iPhone新機與即將到來的假期購物旺季，正在消化庫存。

聯電在7月預測晶圓出貨在第3季將增加2%到4%；台積電同在7月也預期，第3季營收將增加18%。

Zatlin說，台積電與聯電是半導體業需求的最重要指標，「底部已經觸及，需求將開始上升。」明年首季全球半導體產業鏈將能有所表現。