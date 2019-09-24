巴菲特30年如一日的投資哲學

2019-09-24 23:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



美國股市在過去34年歷經翻天覆地的變化，像是低成本的被動投資、演算法交易迅速崛起，以及能即時呈現在投資人眼前的數位化財報。但華爾街最受景仰的「股神」數十年如一日，始終遵循自己一貫的投資心法。

財經網站CNBC報導，在巴菲特（Warren Buffett）早年接受電視訪問時便不斷鼓吹，投資時永遠要抱持「撿便宜」的心態，同時要「沉住氣」，偶爾再穿插一些「棒球理論」。熟悉巴菲特投資心法的粉絲應該立馬發現，他們的偶像一路走來，始終如一。

●不輕易揮棒

巴菲特說：「在證券這個領域中，每天都有數千家大型美國企業的股價不斷變動。有時可能出現好球，但如果你不夠熟悉，不見得一定要揮棒。你可以先觀望，等到最適合的球投出時再揮棒。」巴菲特在1985年表示，價值投資的關鍵在於投資者運用「專才」，決定投資標的的真正價值，有時才能在一檔股票的價格跌過頭時，找到可以獲利的機會。

巴菲特14年後在波克夏的股東會議上再度提及「能力圈」（Circle of Competence）的重要性，他指出「每個人各專精於不同領域」，最重要的是理解自己熟悉什麼領域。

●「心性」比高IQ更重要

巴菲特向來將自己的成就歸功於「能力圈」，他同時偏好投資債務少、現金流穩定及管理團隊卓越的企業。他在1985年向Money World主持人古德曼表示，一位傑出的操盤手未必得是個天才，但是必須處變不驚，「穩重的個性不可少。你的心情不能因為跟大方向相同或背離而歡欣鼓舞，投資這行不是做民意調查，而是要思考。」