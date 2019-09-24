影／iPhone 11 Pro極限測試！正背面皆強悍 弱點在這塊

2019-09-24 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



蘋果iPhone 11系列上周開賣，主打「智慧型手機中最堅固的玻璃材質」，正面螢幕與背面玻璃強度是歷代之最。外國YouTube頻道主TechRax，就用他剛入手的夜幕綠iPhone 11 Pro進行一系列「極限測試」，包括用刀割背面、用鐵鎚敲打螢幕，看看所謂的「歷代最強」是否言過其實，結果測出最強哀鳳的弱點恐怕是機背的「這部位」。

TechRax先進行刀割手機背面玻璃的測試，只見他力道由輕到重，一開始輕畫根本不見刀痕，後來用力割下去留下明顯痕跡，但是「一擦就掉」。他拿近一點檢查也發現，「跟全新的沒兩樣，很難看出有刮痕」，看來機背的刀割測試算是過關。

下一關是鐵鎚敲擊三鏡頭的測試，TechRax一開始只先輕敲幾下，結果在第5下時鏡頭便被敲爆，碎裂的痕跡甚至延伸到之前「刀槍不入」的玻璃機背。在另一項測試中，TechRax實地開車到得來速，故意在給店員感應付款時掉落手機，結果手機鏡頭在第一次測試中就破裂。看來，iPhone 11 Pro的新機主對這「三筒」可得多加呵護。

最後一關是手機正面玻璃螢幕的鐵鎚測試，TechRax先讓鐵槌自然掉落砸在螢幕上，試兩次看來都沒留下痕跡，讓他頗感驚訝。接著TechRax開始用敲的，力道一樣由輕到重，直到第11下才出現第一道裂痕，但此時手機還能運作，一直到敲到16下之後才幾乎壞掉。