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影／iPhone 11 Pro極限測試！正背面皆強悍 弱點在這塊

2019-09-24 17:34聯合報 記者梁采蘩╱即時報導

蘋果iPhone 11系列上周開賣，主打「智慧型手機中最堅固的玻璃材質」，正面螢幕與背面玻璃強度是歷代之最。外國YouTube頻道主TechRax，就用他剛入手的夜幕綠iPhone 11 Pro進行一系列「極限測試」，包括用刀割背面、用鐵鎚敲打螢幕，看看所謂的「歷代最強」是否言過其實，結果測出最強哀鳳的弱點恐怕是機背的「這部位」。

TechRax先進行刀割手機背面玻璃的測試，只見他力道由輕到重，一開始輕畫根本不見刀痕，後來用力割下去留下明顯痕跡，但是「一擦就掉」。他拿近一點檢查也發現，「跟全新的沒兩樣，很難看出有刮痕」，看來機背的刀割測試算是過關。

下一關是鐵鎚敲擊三鏡頭的測試，TechRax一開始只先輕敲幾下，結果在第5下時鏡頭便被敲爆，碎裂的痕跡甚至延伸到之前「刀槍不入」的玻璃機背。在另一項測試中，TechRax實地開車到得來速，故意在給店員感應付款時掉落手機，結果手機鏡頭在第一次測試中就破裂。看來，iPhone 11 Pro的新機主對這「三筒」可得多加呵護。

最後一關是手機正面玻璃螢幕的鐵鎚測試，TechRax先讓鐵槌自然掉落砸在螢幕上，試兩次看來都沒留下痕跡，讓他頗感驚訝。接著TechRax開始用敲的，力道一樣由輕到重，直到第11下才出現第一道裂痕，但此時手機還能運作，一直到敲到16下之後才幾乎壞掉。

在台售價35900元起的iPhone 11 Pro在影片最後被徹底摧毀，讓人看了不免心疼，但也多虧這樣的犧牲，才能讓果粉知道如何重點保護好剛入手的新機。

在另一項測試中，TechRax實地開車到得來速，故意在給店員感應付款時掉下手機，...
在另一項測試中，TechRax實地開車到得來速，故意在給店員感應付款時掉下手機，結果手機鏡頭在第一次測試中就破裂。路透/Newsflare
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蘋果iPhone 11系列上周開賣，主打「智慧型手機中最堅固的玻璃材質」，正面螢...
蘋果iPhone 11系列上周開賣，主打「智慧型手機中最堅固的玻璃材質」，正面螢幕與背面玻璃強度是歷代之最。外國YouTube頻道主TechRax，就用他剛入手的夜幕綠iPhone 11 Pro進行一系列「極限測試」，包括用刀割背面、用鐵鎚敲打螢幕，看看所謂的「歷代最強」是否言過其實，結果測出最強哀鳳的弱點恐怕是機背的「這部位」。路透/Newsflare
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Apple三鏡頭手機鏡頭iPhone 11 Pro

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