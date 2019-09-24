5G讓這家南韓僵屍企業大翻身 今年股價飆漲七倍

2019-09-24 14:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



對眾人而言，5G代表行動數據傳輸速度更快上百倍，對金德龍而言，5G表示上億美元財富進帳。

南韓4月率全球之先，在全國啟用5G行動服務，金德龍經營的通信元件供應商KMW成為一大受益者。KMW今年股價狂飆七倍，市值一舉狂升26億美元。

金德龍和家人對KMW持股36%，據彭博億萬富豪指數，他如今不計質押股票的身價約9億美元，也成為全球率先因轉換5G而致富的少數贏家。

KMW原本是一家賠錢的公司，今年上半年營收卻翻揚逾一倍，翻身之快令人稱奇。

金德龍接受ZDNet Korea訪問時說：「我們曾經被銀行稱做僵屍企業，隨5G上路，形勢大為逆轉。」

KMW生產供基地台用的射頻元件，主要客戶包括三星電子和諾基亞在內的5G基礎建設供應商。KMW發言人表示，KMW有能力大量生產濾波器(Filter)（射頻元件之一），較同業掌握可壓低成本的優勢。

南韓4月5G服務上路後迅速發展，用戶已突破250萬，上個月為止基地台數達8.9萬。

分析師認為，KMW在南韓以外地區還有成長空間。在中國大陸市場，官方已在6月發出5G執照。KMW是中興通訊的供應商。

隨股價飆漲，KMW如今股價已是淨值的17倍有餘，不過，追蹤KMW的五位分析師仍建議加碼這檔股票。Ebest投證分析師 Wangjin Lee認為，中國市場的進展是這家公司面臨的一個風險，受到消費減退的影響，5G建設可能延後。

KMW也生產LED燈，占公司一成營收。

金德龍早年賣掉公寓，做為創設KMW的資金，最初只請得起一名員工。今年以前，受到大陸同業低價傾銷影響，KMW今年以前虧損連連。金德龍憶起自己遭遇的困境，不勝唏噓。 「我經歷到銀行雨天收傘，我盡了最大努力，要證明僵屍企業仍能存活下來。」