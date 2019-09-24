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湯瑪斯庫克產業鏈龐大 失業恐掀歐洲骨牌效應

2019-09-24 14:48世界日報 編譯中心╱綜合23日電

有178年歷史的英國老牌旅行社湯瑪斯庫克集團（Thomas Cook）在最後關頭...
有178年歷史的英國老牌旅行社湯瑪斯庫克集團（Thomas Cook）在最後關頭的協商失敗，今天宣布破產。 歐新社
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全球歷史最悠久旅遊公司英國湯瑪斯庫克（Thomas Cook）集團23日宣布破產，全球60萬名旅客受影響；由於湯瑪斯庫克的繁複供應鏈，該公司倒閉將造成旅行業大混亂，知情人士表示，受牽連者包括銀行、保險業者、信用卡公司、政府、債券持有人、地主和股東等等。

湯瑪斯庫克在16個國家經營飯店、渡假村和航空公司，另外還有超過6000家飯店業者仰賴該公司的生意。除了航班停飛，湯瑪斯庫克旗下旅行社也被迫停業，導致全球2.2萬名員工失業，其中9000人是英國員工。

在德國，該集團旗下三家旅行社都停止販售行程。湯瑪斯庫克集團在德國的航空子公司德鷹航空繼續正常營運。該公司已向柏林當局申請「過渡貸款」。德鷹航空不再能合法提供透過母公司訂機票的旅客搭機服務。

法國已為目前在度假的法國旅客設立緊急熱線，並警告預計23日搭機的旅客暫停旅程。

賽普勒斯旅遊部副部長佩迪歐斯表示，政府正在努力與英國合作，以運送英國公民回國。

丹麥方面，途易（Tui）等湯瑪斯庫克集團的競爭對手表示，將把旅客接送至目的地，但他們並未具體說明能夠應付的人數。

希臘旅遊部長塞奧查理斯表示，運送外國旅客回國的行動已在進行，且旅遊部已設立危機中心管理接運行動。已有15架飛機在札金索斯島（Zakynthos）、科孚島（Corfu）和柯斯島（Kos）上降落。

西班牙在野黨公民黨警告，旅客喜愛度假的西班牙加納利群島（Canary Islands）和巴利亞利群島（Balearic Islands）可能會連帶爆發失業潮。土耳其酒店聯盟也表示，有些只做湯瑪斯庫克生意的酒店可能會陷入巨大危機。

英國旅行社

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