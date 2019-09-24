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菜漲抓菜蟲，屋漲不抓囤屋者？囤房稅該怎做

莫迪光靠這一招便振奮印度低迷股市 外資立馬狂買143億

2019-09-24 10:13經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

印度總理莫迪意外祭出200億美元減稅措施，令全球投資人大受鼓舞，不是加碼印度股市，就是抱股不放。

正當外資開始抽離對印度股市這六年來規模450億美元的投資之際，莫迪政府上周五意外宣布調降國內企業稅率，由30%降為22%，藉此提振經濟，並挹注企業獲利。孟買Sensex 股價指數昨天為止兩個交易日內狂漲8.3%。

外資這兩天狂買4.61億美元（約新台幣142.9億元），對比之下，外資本季至9月17日止賣超50億美元，是1999年來最大單季賣超。

法巴財富管理投資總監 Prashant Bhayani 發布報告說：「鑒於外資這兩個月連續賣超，國內基金現金部位又高，減稅可提升投資人的信心。」 「我們會漸漸加碼印股，並考慮建立部位。」

大華銀行私人銀行部門投資總監 Teng Hwee Neo 也在印度宣布減稅之後由空翻多，他表示，「減稅可刺激更多企業投資。」

不過，Merian Global Investors (UK)全球新興市場主管 Nick Payne 說：「未來幾個月的考驗是，企業是否分出部分獲利能力來提振經濟，無論是藉擴大投資，或是藉產品降價，來融提振需求。」

他預料，印度政府繼減稅後，會進一步推出振興措施，特別是有助改善經營環境的辦法，並降低貪腐的情況。

外資本季至17日止賣超印股逼近新高。圖／擷自彭博
外資本季至17日止賣超印股逼近新高。圖／擷自彭博
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莫迪前往紐約參加聯合國會議行前，為印度股市送上減稅大禮。美聯社
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