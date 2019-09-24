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沙烏地復產疑慮推升油價 金價觸及兩周高點

2019-09-24 08:38經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周一收漲，市場關注沙烏地拉伯石油設施遇擊後何時能全面恢復生產；金價上揚，因歐元區數據疲軟，引發避險需求。

布蘭特原油期貨上漲0.49美元或0.8%，結算價報每桶64.77美元；西德州原油期貨上漲0.55美元或1%，結算價報每桶58.64美元。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「沙烏地阿拉伯方面的消息進一步確認前，市場不太願意大幅推升油價，但樂觀的消息大於悲觀的消息，使油價上漲。」

消息傳出沙烏地恢復生產所需時間可能比預期長後，布蘭特油價一度觸及65.50美元高點，但路透報導稱沙國已恢復75%產量，下周初可能完全恢復，布蘭特油價下滑。

伊朗表示，懸掛英國國旗的油輪Stena Impero可以自由離開，此舉可能緩和目前的緊張局勢。

金價周一漲至兩周高點，朱因歐元區經濟數據疲軟，令市場擔心全球經濟衰退慮，投資者轉向黃金避險。另外，鈀金則因持續性供給短缺，飆升至紀錄高點。

黃金現貨上漲0.5%，報每英兩1,523.51美元。美國黃金期貨上漲1.1%，結算價報每英兩1,531.50美元。

RJO FuturesStreible高級大宗商品策略師Phillip Streible表示：「德國PMI數據疲軟，衝擊股市，促使投資人買入黃金和白銀等避險資產。利率低、地緣政治風險高、美中貿易前景不明，加上經濟邁向衰退的疑慮，使金價上看每英兩1,550美元。」

投資者正密切關注美中貿易進展，先前中國官員取消訪問美國農業州，讓貿易談判的不確定性升高。

鈀金現貨上漲0.6%，報每英兩1,650.60美元，一度觸及每英兩1,664.50美元的紀錄高點。9月以來，鈀金累計上漲約8%，主因供給持續不足。

油價金價

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