台股ADR漲跌互現 台積電漲0.5%

2019-09-24 07:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周一漲跌互現，台積電漲0.5%。台積電ADR高出台北股價的溢價為3.4%。

美股周一持平，美國數據令投資人認為債市發出的衰退信號可能過頭，但歐元區疲軟數據則反映全球經濟依然脆弱，市場審慎。費城半導體指數漲1%。

道瓊工業指數收漲14.92點或0.06%，報26,949.99點；標普500指數收跌0.29點或0.01%，至2,991.78點；那斯達克指數下跌5.21點或0.06%，至8,112.46點。

台灣加權股價指數昨天跌10.67點，收10,919.02點。台積電平盤。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 71.66 +2.43 73.10 -1.97

友達 AUO 8.17 -1.21 8.35 -2.13

中華電 CHT 110.91 -0.36 112.00 -0.97

台積電 TSM 272.84 +0.46 264.00 3.35

聯電 UMC 13.31 +2.38 13.70 -2.84

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

資料來源：彭博