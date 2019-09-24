美股持平 投資人審慎觀望經濟數據及美中貿易談判

2019-09-24 07:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周一持平，美國數據令投資人認為債市發出的衰退信號可能過頭，但歐元區疲軟數據則反映全球經濟依然脆弱，市場審慎

道瓊工業指數收漲14.92點或0.06%，報26,949.99點；標普500指數收跌0.29點或0.01%，至2,991.78點；那斯達克指數下跌5.21點或0.06%，至8,112.46點。

IHS Markit周一公布的採購經理人指數（PMI）顯示，美國9月服務業就業分項指數九年半來首次萎縮。服務業PMI為50.9，低於預期的51.3。但9月製造業PMI升至五個月高點，顯示美國經濟仍在全球領先。

德國製造業和服務業9月走軟幅度大於預期，加劇市場對歐洲最大經濟體衰退加深的疑慮。

Informa Financial Intelligence的市場策略師Ryan Nauman表示，全球成長正在放緩，但美國成長依然強勁，令市場充滿希望，但不明朗。

Prudential Financial首席市場策略師Quincy Krosby表示：「市場考慮的一個問題是，是否會在未來一年內陷入衰退，因此，所有的數據都變得很重要 。」

投資人也對美中貿易談判的進展持謹慎態度，並持續關注主要央行可能採取的行動或信號。

蘋果股價上漲0.5%，該公司提出的15項關稅豁免申請，有10項獲美國貿易監管機構批准。蘋果供應商美光股價上漲0.9%。

臉書股價下跌1.6%，拖累標普500指數。

美國運通上漲1.2%，該公司宣布回購最多1.2億股股票，且加發股利。