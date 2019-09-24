新款高階Mac Pro 蘋果正式宣布回德州組裝

2019-09-24 06:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



蘋果（Apple）表示，關鍵零組件獲得關稅豁免之後，新款高階Mac Pro桌上型電腦將繼續留在德州組裝。

蘋果在聲明中表示，新款Mac Pro電腦將在偉創力（Flex）的奧斯汀工廠生產。之前版本的Mac Pro電腦自2013年以來一直在這座廠組裝。美國政府上周五批准蘋果的請求，對10種從中國進口的關鍵零組件免徵25%關稅，讓新款電腦在美國組裝「變成可能」。獲得關稅排除的幾個零組件包括處理器、電源組件和機殼。

儘管一些關鍵部件將在中國製造並出口到美國進行最終組裝，但蘋果表示，新電腦中使用的美國製造零組件總價值比以前的版本提高了1.5 倍。蘋果表示，美國銷售的新Pro使用超過12家美國公司生產的零組件，分別位於紐約、佛蒙特和亞利桑那等州。蘋果沒有具體說明是否包括外銷的Mac Pro。

蘋果執行長庫克在一份聲明中，感謝「政府為這次機會提供的支持」。

德州州長Greg Abbott表示，隨著科技和製造業不斷擴張，德州的「經濟正在蓬勃發展。我感謝蘋果公司致力於在德州創造就業機會」。

庫克經常會見包括總統川普在內的美國政府官員，以緩解中美貿易戰對蘋果事業的影響。華爾街日報6月曾報導，蘋果計劃將新款Mac Pro產線由德州移往廣達電腦在中國的工廠。

川普此前曾表示將拒絕給Mac Pro關稅豁免，並在7月26日的一條推文中表示：「不會給蘋果在中國生產的Mac Pro零件豁免或減免關稅。在美國生產，就沒有任何關稅！」但川普後來告訴記者：「我們會解決的。」

蘋果確已收到10個Mac Pro 零組件的關稅減免，但還有5個請求有待處理，並且並未豁免所有關稅。本月初，Apple Watch、AirPods和iMac電腦等產品受到15%關稅的打擊，而iPhone、iPad和其他主要產品將在12月受影響。蘋果一直聲稱旗下產品主要在美國設計，並自貿易戰開始醞釀以來增加了在美國的投資。