美國儲蓄率逐年提升 但這竟然未必是件好事？！

2019-09-24 01:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



在1980年代到2007年這段期間，美國家庭的儲蓄率一直遵循著一個可預測的模式：在發生經濟衰退後上升，並在人們恢復對市場感到樂觀、變得敢揮霍後下降。然而，在最近這段經濟擴張期間，這種規律卻沒有重現。

華爾街日報報導，美國的個人儲蓄率從房市泡沫化最高峰2007年的3.7%，升至金融海嘯結束後隔年2010年的6.5%。但是，之後卻不降反升，今年頭七個月的平均值達到8.2%，高於2012年後每年的全年平均。

品浩（PIMCO）美國經濟學家懷爾汀表示：「這項證據暗示了某種結構性的變化，這種變化使儲蓄率維持在高水準。」

據美國商務部近期修正的一些數據，美國2018年的儲蓄比前年增加了17%，增幅超過消費者支出的增幅5.2%和企業投資的7.8%。

凱投宏觀北美經濟學家亞許沃斯說：「這個時機並非巧合，政府減的稅似乎都被民眾存了起來。」他指出，儲蓄率在2018年1月時躍增了整整一個百分點，這個月剛好是在美國總統川普簽署完減稅法案後。

經濟學家也點出其他因素，包括經歷過2007-09年金融海嘯後的消費者變得更謹慎、嬰兒潮世代準備退休，以及貧富差距擴大等。

如果提高儲蓄率是出於慎重的判斷，那可能是件好事，例如是用來替退休做準備，或是用來當做應對衰退的緩衝。未雨綢繆讓消費者能在遇到裁員、工時縮短或獎金減少時也能保有消費力。

但儲蓄是否真的能緩衝經濟衰退的衝擊，部分須視這些錢如何分配。較有錢的美國人較不會像中下階級的家庭一樣，因為多了減稅等帶來的意外之財，或面對景氣衰退等逆境，而改變消費習慣。

雖然最新的儲蓄數據並沒有對照所得的情況進行分析，但一些經濟學家表示，近期儲蓄率的提升可能是富人所帶動。穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi估計，自從美國減稅之後，最富有的前10%美國人占了儲蓄率增幅的超過四分之三。

據研究團體Tax Policy Center指出，減稅使美國最上層五分之一家庭的稅後所得增加了2.9%，相較之下，中間五分之一家庭增加了1.6%，和下層五分之一僅增加了0.4%。