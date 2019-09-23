越南兩年內面臨供電吃緊及電力管制壓力

2019-09-23 23:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



越南兩年內即將面臨電力供應短缺、必須供電管制的壓力，迫使政府急於設法因應此一即將發生的威脅。 越南總理阮春福警告，最快2021年便將發生電力短缺，並命令官員加速推動各項停滯的電廠計畫。

越南是美中貿易戰的受益者，加上經濟發展端賴能源密集的製造業，使缺電壓力益發沈重。2018年越南電力需求量年增約9%，比經濟成長率7%更快。

越南正面臨兩項潛在的能源危機。一是發電能量不足，二是中國對越南鑽探離岸石油及天然氣的動作強力施壓。

伍德．麥肯錫顧問公司指出，越南國內石油與天然氣的潛在供給來源面臨挑戰，且國家石油公司的財務能力及中、越海事爭議都使開發計畫延後，令各界擔心越南如何來滿足未來的能源需求。

越南的傳統電力來源主要靠燃煤、燃油及水力。近年來由於官僚體制干擾，且外國投資人無法確保政府對電力計畫的貸款擔保，使多項電力開發計畫遭到延宕。政府2016年也放棄了一項核電廠計畫。

政府官員與業界專家指出，越南目前正積極開發太陽能電力，並考慮大量進口液化天然氣，以及從鄰國進口電力。

南部西寧省一座投資額達3.91億美元的太陽能電場於8月開始營運，規模為東南亞之冠。過去三個月當地已有4,000多個家庭在屋頂裝設太陽能板，總發電能量為2億瓦；另外3億瓦設施將於2019年底前完成。