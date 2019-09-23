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德拉基：歐元區尚未出現任何可靠的回升信號

2019-09-23 22:21經濟日報 記者任中原╱即時報導

即將卸任的歐洲央行（ECB）總裁德拉基23日在歐洲議會作證時表示，歐元區經濟尚未出現任何可靠的回升信號，且製造業持續滑坡可能會傳染到經濟體系的其他領域。歐元對美元匯率持續走低。

德拉基將於10月卸任。他表示，「展望未來，最近的多項數據及領先指標，包括製造業的出口新訂單等，都未顯示出經濟在未來短期內將會回升的可靠信號，且經濟成長展望仍偏向走下坡」。

他指出，歐元區經濟成長動能已比原先的預期更明顯減緩，潛在的通膨勢頭也仍然低調。景氣疲軟主要是因為保護主義政策及地緣衝突等不確定性升高，使國際貿易受到不利影響；「製造業持續疲軟愈久，經濟其他部門受到不利影響的風險也愈大」。

他指出面對經濟展望與不確定性，ECB有必要採取強有力的貨幣政策來因應，而貨幣政策必須在更長期間保持高度寬鬆；ECB將持續監視政策的副作用，在必要時將採取微觀及宏觀審慎的措施；同時將強化政策指引，降低短 、中期利率預期的不確定性。

除了貨幣政策外，德拉基還強調歐元區需要一套一貫的經濟策略，以補充並強化貨幣政策的效果；ECB決策委員會的一致共識，就是財政政策必須對經濟成長做出決定性的貢獻。

由於德拉基對歐元區經濟展望悲觀，並強調貨幣政策將高度寬鬆，歐元匯率持續走軟，最低到1歐元對1.0966美元。

即將卸任的歐洲央行總裁德拉基23日赴歐洲議會作證。歐新社
即將卸任的歐洲央行總裁德拉基23日赴歐洲議會作證。歐新社
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