東歐成衣廠苛刻 工人上班不准如廁

2019-09-23 20:05 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



圖說：工人聚集在無預警倒閉工廠前，求合理對待。（photo by 半島電視台截圖） 分享 facebook

針對保加利亞及羅馬尼亞成衣廠工人面對無預警關廠，討不回被積欠的薪水，已有多人跳出來指控，在工作時受不合理對待。羅馬尼亞全國工會表示，政府已擬訂法律，可惜無確切落實以保障工人；保加利亞管理組織主席則說：「政府根本不重視成衣業！」。

各種不合理對待

根據《半島電視台》報導，日前在羅馬尼亞的科斯瓦納小山城裡，大約有30名關廠工人在他們之前工作的成衣廠「Textile Blue Wash藍洗工廠」前面抗議，要求業主出來說明。這些工人全來自羅馬尼亞及保加利亞。

45歲的瑪莉娜也在其中，她在抗議人群中大聲疾呼：「我們從無預警關廠後就一直聚集在一起，我們要討回薪水、餐券跟一個突然關廠的理由！」幾乎有一整年的時間，這位2個孩子的媽每天5點就起床幫小孩打理，緊接著就是搭公車去上班。雇主規定工時從早上7點到下午4點，工作期間不准去上廁所，加班更是司空見慣。

來自保加利亞的瑪莉亞在3年前曾於工廠工作，目擊過雇主種種的不合理對待，她說：「工廠裡沒有窗戶，微薄的燈光讓能見度極低，簡直就像生活在『堡壘』裡。經理們有時還會對工人咆哮，我們不停的生產、包裝，還無法吃午餐。」

政府作為消極

據《TMSS雜誌》報，根據「乾淨服飾運動」的報告指出，每位成衣廠工人平均每個禮拜超時工作15小時、經常性被積欠工資，甚至大部分工人的生活只符合「最低生存標準」。

要改善這剝削的現象，只能靠法律框架下去制衡。羅馬尼亞政府已明令每年要調漲工人的基本薪資，「但還是有大量的雇主不願意遵守這些法規。」羅馬尼亞全國工會會長科斯汀表示，偏鄉工人因害怕工廠倒閉或遷移，仍接受低薪及剝削。

「政府根本沒有在管理！」班科娃說，她是保加利亞零售紡織管理組織的主席。「政府認為成衣製造業是低價值的產業。」而記者向保加利亞政府發函求證，至9月截稿前並無收到任何回覆。

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