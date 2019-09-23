親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

800萬車主有福了！老機車汰舊換新 明年最高補助5,000元

王金平披橘袍參選？親民黨：10月開會後拍板

東歐成衣廠苛刻 工人上班不准如廁

2019-09-23 20:05台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

圖說：工人聚集在無預警倒閉工廠前，求合理對待。（photo by 半島電視台截圖...
圖說：工人聚集在無預警倒閉工廠前，求合理對待。（photo by 半島電視台截圖）
分享

針對保加利亞及羅馬尼亞成衣廠工人面對無預警關廠，討不回被積欠的薪水，已有多人跳出來指控，在工作時受不合理對待。羅馬尼亞全國工會表示，政府已擬訂法律，可惜無確切落實以保障工人；保加利亞管理組織主席則說：「政府根本不重視成衣業！」。

各種不合理對待

根據《半島電視台》報導，日前在羅馬尼亞的科斯瓦納小山城裡，大約有30名關廠工人在他們之前工作的成衣廠「Textile Blue Wash藍洗工廠」前面抗議，要求業主出來說明。這些工人全來自羅馬尼亞及保加利亞。

45歲的瑪莉娜也在其中，她在抗議人群中大聲疾呼：「我們從無預警關廠後就一直聚集在一起，我們要討回薪水、餐券跟一個突然關廠的理由！」幾乎有一整年的時間，這位2個孩子的媽每天5點就起床幫小孩打理，緊接著就是搭公車去上班。雇主規定工時從早上7點到下午4點，工作期間不准去上廁所，加班更是司空見慣。

來自保加利亞的瑪莉亞在3年前曾於工廠工作，目擊過雇主種種的不合理對待，她說：「工廠裡沒有窗戶，微薄的燈光讓能見度極低，簡直就像生活在『堡壘』裡。經理們有時還會對工人咆哮，我們不停的生產、包裝，還無法吃午餐。」

政府作為消極

據《TMSS雜誌》報，根據「乾淨服飾運動」的報告指出，每位成衣廠工人平均每個禮拜超時工作15小時、經常性被積欠工資，甚至大部分工人的生活只符合「最低生存標準」。

要改善這剝削的現象，只能靠法律框架下去制衡。羅馬尼亞政府已明令每年要調漲工人的基本薪資，「但還是有大量的雇主不願意遵守這些法規。」羅馬尼亞全國工會會長科斯汀表示，偏鄉工人因害怕工廠倒閉或遷移，仍接受低薪及剝削。

「政府根本沒有在管理！」班科娃說，她是保加利亞零售紡織管理組織的主席。「政府認為成衣製造業是低價值的產業。」而記者向保加利亞政府發函求證，至9月截稿前並無收到任何回覆。

【更多精采內容，詳見

羅馬尼亞薪水

相關新聞

羅森柏格：就算Fed降息至零 美國12個月內仍將衰退

2019-09-23 17:31

貿易戰大失血 這家企業提交1萬件豁免申請

2019-09-23 18:04

伊朗提波灣安全計畫 排除美國

2019-09-23 14:26

諷刺！喀什米爾4星飯店淪為監獄 關著親印度政治人物

2019-09-23 11:53

華為否認攜手中移動 聯手收購巴西電信商

2019-09-23 11:31

有178年歷史的英國最老旅行社破產 60萬名旅客受波及

2019-09-23 10:49

今年以來表現最佳亞幣是泰銖 還有可能再漲

2019-09-23 09:03

倫交所拒婚 港交所不死心

2019-09-23 00:07

中美產業基金 錢進製造業

2019-09-23 00:02

彭博資訊專欄／全球石油安全網遭重創

2019-09-23 00:02

貝瑞示警：指數型基金過熱 當心泡沫化

2019-09-23 00:01

價值投資 貝瑞押日本小型股

2019-09-22 23:59

越南5G上路 拚兩年覆蓋全國

2019-09-22 23:57

英國最老旅行社Thomas Cook 瀕臨破產

2019-09-22 23:57

全球拚減碳 87企業大串聯

2019-09-22 23:57

油市警報 伊朗傳醞釀新攻擊

2019-09-22 23:55

德拚經濟 九大企業聯手

2019-09-22 23:55

美股面臨賣壓 10月震盪加劇

2019-09-22 23:54

美國民主黨候選人華倫聲勢壯 華爾街焦慮

2019-09-22 23:53

思慮不周 港交所收購倫交所踢到鐵板

2019-09-22 23:05

Fed三種論調…分歧浮上檯面

2019-09-21 23:22

Google量子電腦 邁向新里程碑

2019-09-21 23:22

油價周漲6％ 八個月來最大

2019-09-21 23:22

比特幣動能弱 不敵山寨幣

2019-09-21 23:22

債市交易員 縮小降息預期

2019-09-21 23:22

影／印度中部暴雨成災 祈雨蛙成婚僅2個月就離婚

2019-09-15 18:24

都是因為環保！消費者減少購買肉類、瓶裝飲料

2019-09-15 09:27

班克西最大塗鴉作！卡車拍賣落槌價估最高5700萬元

2019-09-03 09:19

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40
看更多

熱門文章

他畢業於耶魯大學、曾任職華爾街 為何淪為流浪漢？

2019-09-23 12:28

站立一字馬無難度爆紅 大馬運動系美女性感照熱傳

2019-09-23 09:03

談貿易戰 黃奇帆稱美不是要錢而是要大陸的命

2019-09-22 21:25

美中貿易戰再闢新戰場 美揚言退出萬國郵聯

2019-09-23 00:04

新手爸媽沒產檢 醫生接生寶寶時看了全傻眼

2019-09-23 12:07

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-09-23 06:46

晶片出口重摔 南韓領教美中、日韓貿易戰殺傷力

2019-09-23 08:46

她辭掉工作、他買夜視鏡 這對夫妻花57天找回愛犬

2019-09-23 15:06

悚！50年木造房子的半夜腳步聲 敲開牆壁傻眼貓咪

2019-09-23 12:01

油市警報 伊朗傳醞釀新攻擊

2019-09-22 23:55

男子玩笑話竟募得3000萬 他的臉還被印製在啤酒罐上！

2019-09-23 14:39

北京瞭望／中美之爭 撲朔迷離

2019-09-23 00:18

AMD證實了 Ryzen 9 3950X處理器延至11月推出

2019-09-23 10:06

中美過招 北京翻桌、示好3步走

2019-09-23 13:25

史丹福專家如此說 下一代應學會一生受用的本事是這個

2019-09-23 14:46

被潑強鹼移植新臉卻撐不久 美國換臉女面容逐漸壞死

2019-09-23 15:01

美國匹茲堡多人用藥過量 3死4送醫

2019-09-23 03:31

大國不來 聯合國氣候峰會 美日巴西缺席

2019-09-23 00:11

喜馬拉雅冰川加速消融 恐衝擊亞洲數百萬人生計

2019-09-22 23:57

被納入飛彈射程？日本被爆多次偵測不到北韓飛彈

2019-09-23 17:19

英相強生被抓到了：公款撥給女密友 未申報利益衝突

2019-09-23 09:55

島嶼禁行汽機車已百年 美副總統潘斯車隊竟大陣仗現身

2019-09-23 09:10

世界最悠久旅行社破產 旅遊界敦克爾克將上演

2019-09-23 12:10

揭開火星神秘面紗 原來極似「曲奇雲呢拿雪糕」

2019-09-23 09:17

日環境大臣小泉進次郎：解決氣候變遷要「性感」

2019-09-23 08:23

影／俄羅斯軍演發生空投事故 步兵戰鬥車摔成廢鐵

2019-09-23 17:29

貝瑞示警：指數型基金過熱 當心泡沫化

2019-09-23 00:01

民主黨初選民調／華倫躍第一 首度贏拜登

2019-09-23 00:01

美國不帶頭國際合作 德法發起「多邊主義聯盟」

2019-09-23 00:20

出版哈利波特 馬可斯改變童書地位

2019-09-22 23:59

貿易戰新戰場 美揚言退出「萬國郵聯」

2019-09-23 00:06

WSJ：官方說10周太樂觀 沙國油田完全修復恐需數月

2019-09-23 07:40

轉戰聯大！伊朗總統將提波斯灣安全計畫 踢出美國

2019-09-23 10:37

諷刺！喀什米爾4星飯店淪為監獄 關著親印度政治人物

2019-09-23 11:53

談貿易戰 前重慶市市長黃奇帆：美是要中國的命

2019-09-23 13:28

嬰兒車裡沒嬰兒？警察好心幫推 竟意外偵破竊盜案

2019-09-23 17:52

有178年歷史的英國最老旅行社破產 60萬名旅客受波及

2019-09-23 10:49

改寫齊瓦哥醫生 選舉顧問練習文宣戰

2019-09-22 23:59

阿爾卑斯山脈冰川融化 瑞士百人穿黑衣送葬

2019-09-22 21:49

羅森柏格：就算Fed降息至零 美國12個月內仍將衰退

2019-09-23 17:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top