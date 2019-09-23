貿易戰大失血 這家企業提交1萬件豁免申請

2019-09-23 18:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



自從美國總統川普一年前對中國2,000億美元產品課徵關稅以來，美國企業已經提交逾1.6萬件關稅豁免申請。值得注意的是，其中逾1萬件申請案件來自明尼蘇達州的一家企業。

工程產品公司Arrowhead從中國大陸進口數以千計的汽車售後服務零組件，以及割草機、越野車和其他貨品的維修零件，目前這些商品均被課徵25%關稅，自10月15日後將調漲至30%。

公司高層表示，提高關稅重創了Arrowhead向製造商銷售便宜替代零件的商業模式。申請關稅豁免困難重重，反映貿易戰為本土企業帶來看不見的損失。該公司營運長莫蘇尼克表示，為了申請關稅豁免，「我們基本上已將其他事情擱置一旁」。基於許多從中國進口的零組件沒有可行的替代品，Arrowhead已聯繫當地共和黨議員，盼能簡化申請程序。

莫蘇尼克表示，公司收到的指令是：申請關稅豁免的項目盡可能具體明確。因此Arrowhead最後雇用一批臨時工，以人工方式對每項進口的墊片、空氣濾芯、火星塞及其他零件提出申請。

美國企業在申請豁免時採取不同途徑：有些只申請部分關鍵品項，有些提出內容涵蓋諸多產品的單一申請，尤其是關稅清單上屬於相同十位數代碼的產品。律師與專家不確定何種手段較有效。

美國貿易代表署（USTR）曾表示，將個別評估申請文件，考慮因素包括該貨品是否只從中國進口，與關稅是否對企業造成明顯衝擊。

貿易專家表示，申請豁免的過程對資源有限的小型企業格外困難。華盛頓的智庫R Street Institute貿易政策顧問派卡德說：「小型企業沒有資金聘雇關係良好的公司，當局的作法明顯是在圖利貿易律師和貿易遊說業者。」

華爾街日報分析截至20日公布在USTR網站的文件，近幾周每天湧進數百件申請。自去年開始加徵的10%關稅後，小型家族企業早已負擔近20萬美元，如今關稅將調高至25%。