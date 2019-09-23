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諷刺！喀什米爾4星飯店淪為監獄 關著親印度政治人物

2019-09-23 11:53聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

有著35年歷史的喀什米爾Centaur Lake景觀飯店，依著Zabarwan山腳、面著達爾湖（Dal Lake）。不過，曾經風光一時的四星飯店，現在卻成了政治犯監獄，關著還是當年支持印度管控喀什米爾的政治人物。

該飯店提供包括豪華、高級、總統景觀套房，總統套房一晚要價高達357美元。飯店占喀什米爾山谷總面積約13英畝，備有24小時全天候三道安全戒備，包括警察及軍事部隊。

南華早報報導，這間飯店為印度航空（Air India）旗下印度飯店集團（Hotel Corporation of India）所擁有，由阿布杜拉（Sheikh Mohammad Abdullah）所創立。

阿布杜拉為查謨喀什米爾（Jammu and Kashmir）的前地區首長，他也是喀什米爾最古老政黨國民大會黨（National Conference）的創辦人。

不僅如此，阿布杜拉也和印度協商喀什米爾自治，促成印度憲法370條及35A條成立，界定查謨喀什米爾的自治權。

然而，該地區一直是巴基斯坦及印度衝突來源，近年尤其緊張，特別是在印度總理莫迪（ Narendra Modi）及其印度人民黨（Bharatiya Janata Party）掌權後。

而過去7周以來，這間飯店已淪為關著親印度政治領袖及人士的政治犯監獄。

莫迪在今年8月5日收回查謨喀什米爾邦的憲法特殊地位、下令封鎖該地區，包括阻斷通訊、實行戒嚴。數千名人被逮捕，包括喀什米爾政治人物、公民社會運動分子、律師、積極分子，許多人被關在Centaur Lake飯店，包括阿布杜拉的兒子及孫子。

這間飯店252間房間變成牢房、關了50人；房客變成囚犯、大廚變成監獄廚師、警察則擔任監督人。

該飯店的SKICC會議室曾經是許多政治人物及貴賓的重要談話會所。在這裡舉辦的許多政治會談，見證該地區政治人物捍衛印度管制喀什米爾的權力，如今這些親印度政治人物反而被關在這裡，備感無助及背叛。

1987年大選舞弊引發喀什米爾武裝暴動，當年暴動約7萬人被殺害，許多反印度喀什米爾居民被監禁30多年至今。而當時下令鎮壓喀什米爾的親印度政治人物，就是現在被關在飯店的政治人物。

喀什米爾4星飯店淪為監獄，關著親印度政治人物。取自Centaur Lake Vi...
喀什米爾4星飯店淪為監獄，關著親印度政治人物。取自Centaur Lake View Hotel網站
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