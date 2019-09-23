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晶片出口重摔 南韓領教美中、日韓貿易戰殺傷力

2019-09-23 08:46經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

南韓海關公布，南韓9月前20天出口衰減21.8%，晶片出口更重摔近40%，可見南韓受美中貿易戰影響很大，與日本貿易爭議更雪上加霜。

數據顯示，晶片出口下降39.8%；成品油下降20.4%；汽車下降16.6%；船舶增長43.2%；無線通信設備增長58%。

對中國出口下降29.8%；美國下降20.7%；歐盟下降12.9%；日本下降13.5%。

自日本進口下降16.6%。

9月1-20日比上年減少了2個工作日。

南韓晶片9月前20日出口重摔近40%。美聯社
南韓晶片9月前20日出口重摔近40%。美聯社
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