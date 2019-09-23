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今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-09-23 06:46經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

亞洲股市期指漲跌互現，美國股市上周五（20日）開高走低，一周也以收黑告終，中斷連三周漲勢。美中貿易談判進展再度橫生枝節，投資人信心又受動搖。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際和兩岸要聞：

●美股信心動搖

美國政府公布400項大陸產品豁免關稅清單，激勵美股周五開盤上漲。不料午後轉跌，有報導說中國貿易代表團取消周末訪問蒙大拿州和內布拉斯加州農場。同時，美國總統川普又告訴記者，他希望達成「全面協議」而非部分協議，還說， 「我不覺得我非在大選前有協議不可」。

市場原本看好的美中談判氣氛遽變，晶片股和工業股隨即帶動下殺。費城半導體指數收盤大跌1.8%，台積電ADR重挫2.3%。

道瓊周五跌160點，收26,934點。標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.5%和0.8%，紐約三大指數一周跌幅在0.5%至1%，是一個月來首見周線收黑。

●虛驚一場？

《第一財經》引述中國農業農村部副部長韓俊報導說，這次帶美國農村訪行計畫調整與此次經貿磋商無關，屬單獨訪問計畫，美國有關方面表示，將另行邀請安排訪問。

●沙國油田修復要好幾個月？

華爾街日報報導，沙烏地阿拉伯油田完全修復要費「幾個月」，而並非沙國官方承諾的10周而已。

布蘭特原油上周五收低，創八個月來最大單周漲幅，反映沙國油田和石油設施遇襲，使市場大驚失色。

布蘭特原油20日收跌12美分，報每桶64.28美元；一周來上漲6.7%，為1月以來最大漲幅；西德州原油10月期貨也收低，報每桶58.09美元，單周漲幅為5.9%，是6月21日以來最大漲幅。

●美國豁免Mac Pro進口陸零件

美國貿易代表辦公室（USTR）與聯邦政府公報20日同時公告，核准蘋果申請的部分關稅豁免，蘋果由中國進口的Mac Pro一些零組件可暫免加徵25%關稅。廣達、可成、鴻準等供應鏈傳統旺季生產有望減輕關稅帶來的壓力。

蘋果Mac Pro號稱「史上最貴桌上型電腦」，係在美國德州廠製造，但有半成品零組件自中國輸入到廠組裝。

路透指出，美國政府豁免這些電腦零組件被課高額關稅，將有助於蘋果和美國國內其他小型的電競電腦製造商降低進口零件的成本。

香港示威活動第16周

香港的示威抗議活動進入第十六周。成千上萬的人在香港九龍和新界地區的大型購物中心集會，下午有人破壞一處地鐵站，之前與沙田地區的防暴警察發生衝突。

周六衝突較激進，持續到深夜，周日的抗議集會最初相對平靜。周六抗議者投擲汽油彈，警察發射催淚瓦斯，一些警員受到直接襲擊。香港預計將在10 月1日中華人民共和國成立70周年之際舉行大規模抗議活動。

香港的示威抗議活動進入第十六周，昨天晚上有人在旺角警局外縱火。路透
香港的示威抗議活動進入第十六周，昨天晚上有人在旺角警局外縱火。路透
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香港警察修復

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