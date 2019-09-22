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越南推出5G行動網路 力爭未來2年覆蓋全國

2019-09-22 12:50中央社 河內22日電

越南軍隊工業與電訊集團Viettel昨天在胡志明市啟用第5代行動網路技術（5G）服務與開發物聯網（IoT）基礎設施。越南將在9月底之前把5G網路推廣到首都河內，力爭未來2年覆蓋全國。

「越南網」新聞網站21日報導，Viettel等單位昨天在胡志明市舉行5G行動網路服務與開發物聯網基礎設施啟用儀式。

報導指出，Viettel集團即日起將啟用1000個NB-IoT（窄帶物聯網）終端設備，胡志明市全市5G網路覆蓋率達到100%。目前具有超過1700萬個手機用戶與9500家資訊科技企業的胡志明市成為越南第一個覆蓋5G行動網路的省市。

Viettel集團官員表示，正式啟用5G行動網路將為胡志明市乃至整個越南建設數位化經濟奠定重要核心基礎。

胡志明市市委書記阮善仁（Nguyen Thien Nhan）表示，胡志明市正在努力建設以人為核心的智慧城市模型，5G技術應用將為當地企業帶來良好商機，有助當地實現對智慧城市建設的願景與戰略，在全國數位化轉型領域中保持領先地位。

報導說，Viettel集團將在9月底前繼續為河內市全市推出5G網路，再規劃在中部峴港市覆蓋，預計未來2年內將推廣到全國範圍。

報導說，目前世界上約有10個推出商用5G應用的國家，包括南韓、日本、中國和美國等。Viettel集團是世界首批50家成功推出5G技術供應商的唯一越南業者，越南也成為世界5G技術領先展開的國家之一。

胡志明市越南物聯網

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