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健康智慧手環、手表已嫌弱 準備迎接iJam誕生？

2019-09-21 23:20經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

近年來，具健康監測功能的運動手環、智慧型手表大受歡迎，下一個熱門穿戴式產品會是什麼呢？答案可能是終極夜間穿著科技——「智慧型睡衣」。科學家宣稱，能監測睡眠品質的睡衣不久後可望面世。

財經新聞網站MarketWatch報導，美國麻州大學（UMass）教授安德魯（Trisha Andrew）與她的同事已研發出一種能測量生命徵象和身體動作的「生理感測織品」，並已發表相關研究報告。

安德魯說：「我們希望未來兩年能讓它上市。如果蘋果公司想與我們接洽，當然敞臂歡迎。我們已跟兩家公司洽談。」

睡覺時受監控，可能令一些人覺得不安。但研究員認為，這可能是「健康科技」（health tech）的一項重大突破。

所謂「智慧型睡衣」（smart pajamas），麻州大學研究員稱之為「Phyjamas」，不僅能追蹤你睡眠期間的呼吸和心跳頻率，還能偵測睡姿，這是目前穿戴式裝置辦不到的。

目前市面上的穿戴式裝置，例如FitBit和Apple Watch，雖可用來追蹤睡眠，但麻州大學的技術號稱不必戴手環或腕表，也能偵測睡眠品質，因為智慧睡衣布料本身已織進感測器，能追蹤各項生命徵象和身體動作。

安德魯指出，「睡眠呼吸中止症」對一些成年人是個大問題，戴在手腕上的智慧裝置卻無法追蹤。以前的追蹤方式只能在某人入睡時在旁觀察，或拍下影片，但個別這麼做得付出高昂的金錢與時間成本。

相形之下，若「Phyjamas」廣獲使用，較省錢、省時，也能產生大量數據，可供研究員分析、探究造成睡眠障礙的原因。

高科技可穿著布料並非全新的發明，但要如何當作日常衣物來穿、並且合乎日常生活實際需要，是一大挑戰。麻州大學技術的關鍵突破，在於研發出一種觸感類似一般衣物的材料，而且感測度靈敏，即使鬆垮垮穿在身上，一樣能監測到各項生命徵象。

安德魯說，「Phyjamas」由一種「金屬化中織棉」（medium-weave "metallized cotton"）製成，「觸感很像一般睡衣」，卻能監測心率。這種材質也可能製成「智慧襯衫」和其他智慧型衣著。

她表示，這種布料的製程並不很昂貴，「Phyjamas」原型最大的成本在於「這種棉的成本」。

研發出「Phyjamas」，是「健康科技」發展上的另一項突破，而這種科技正改變人們的生活，並且成為商機龐大的生意。例如，四年前蘋果第一代智慧手表Apple Watch推出時，引來批評者嘲笑；但在強化健康監測功能後，如今已是人氣旺的穿戴式裝置，也是把蘋果推入健康照護服務的驅動力。這個市場也吸引其他多家公司投入，例如FitBit、Garmin和三星。

隨著人口老化、嬰兒潮世代年屆退休之齡，且社會面臨健康照護花費升高的挑戰，能協助民眾儘早發現健康問題、儘速治療的智慧型裝置，可能在這場搶救健康大作戰中扮演重要角色。或許，這世界正準備迎接「iJam」的誕生。

蘋果公司本月展示Series 5 Apple Watch，這款智慧手表在強化健康...
蘋果公司本月展示Series 5 Apple Watch，這款智慧手表在強化健康監測功能後，人氣扶搖直上。歐新社
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