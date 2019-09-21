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市場覺醒 先前對Fed寬鬆展望太樂觀

2019-09-21 22:51經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國債券市場交易員在認清經濟衰退威脅不若原先料想嚴重後，對聯準會（Fed）這波貨幣寬鬆程度的看法已動搖，如今預期降息幅度不會那麼深。

今年來，債市交易員和Fed對利率走向的看法差距日增。市場人士原以為，Fed決策官員會被迫展開一連串降息，因為美中關稅大戰加劇，全球經濟展望也惡化。

然而，9月美中貿易戰和全球經濟情勢都出現緩和跡象，促使市場看法逐漸向Fed觀點靠攏，亦即利率進一步下降的空間不大。Fed主席鮑爾上周在宣布降息1碼後也是這麼說。

聯邦資金利率1月期貨合約價格顯示，市場如今預期年底前Fed只會再降息一次。Fed副總裁克拉瑞達20日似乎也認同這種展望。

太平洋另類資產管理公司（PAAMCO）基金經理人帕斯庫里說：「市場正朝Fed靠攏，重新調整預期。」她指出，市場先前普遍認定Fed政策慢半拍，所以會加速降息以達到市場預期，但如今市場看法已「顯著轉變」。

美國公債市場8月漲勢最盛時，市場對全球衰退的疑懼也升到最高點。當時，聯邦資金期貨合約價格顯示，交易員預期9月必定會降息，而年底前Fed還會再降多達0.5個百分點。然而，現在他們對年底前進一步降息幅度的預測已縮小為0.25個百分點。

交易員對Fed明年降息幅度的預期也已縮減。2021年1月合約價格顯示，如今他們預期明年底利率可能降到1.3%，相較於9月4日預期會降到0.9%。

市場逐漸認清，經濟衰退威脅不若原先料想嚴重，如今預期降息幅度不會那麼深。 ...
市場逐漸認清，經濟衰退威脅不若原先料想嚴重，如今預期降息幅度不會那麼深。 美聯社
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